傳統划艇、拔河、樂舞到路跑 世界原住民族運動會第二日賽事全面引爆文化魅力

記者鍾和風/高雄報導

2025 世界原住民族傳統運動會11日邁入第二天，全球原住民族代表隊再度齊聚競技場，各項賽事同步展開，整日展現文化、力量與技藝交織的迷人魅力。上午，原住民族委員會主任委員曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 前往高雄市蓮池潭「傳統划艇」競賽場地，替選手加油並親自搭乘本屆首次設為比賽船艇的拼板舟。他表示，拼板舟象徵造舟工法、族群智慧與海洋文化的核心價值，讓本屆賽事不僅具競技亮點，更具有深刻文化意義。

傳統划艇。(圖/原民會提供)

除了划艇外，今日在各場地同樣熱力四射，其中「傳統拔河」以隊員間默契、節奏與力量的完美配合吸引大量觀眾，最終由布農族展現穩健實力奪金；文化表現性極高的「傳統樂舞」也在舞台上大放異彩，各國以服飾、歌聲和動作呈現自身族群的歷史記憶與生命故事，紐西蘭代表隊以深厚文化底蘊拔得頭籌。

摔角競賽。(圖/原民會提供)

「傳統路跑」項目今日完成決賽，選手們在原野步道上以步伐與土地對話，展現耐力、速度與地形判讀能力，象徵文化與運動精神的延續。太魯閣族方巧玲以強勁節奏奪得女子組金牌，而男子組由泰雅族田睿祥以穩定步伐跑向勝利。前兩日期間，其他傳統競賽項目也陸續產生優異成績，其中泰雅族表現亮眼，在「鋸木」與「傳統負重」兩大體能項目中皆奪下團體金牌，展現扎實力量與技巧；水域競技「浮潛競速」方面，紐西蘭 Matahi Pott（女子組）與帛琉 Jion Hosei（男子組）分別以速度與耐力奪金，為各自國家拿下亮眼成績；文化類競賽「傳統樂舞」則由紐西蘭團隊憑藉豐富文化敘事與表演能量登上冠軍。

本屆 2025 世界原住民族傳統運動會將持續至 12 月 12 日，接下來仍有傳統射箭、傳統摔角、撒網及傳統划艇等重點項目即將邁入決賽階段，預期將帶來更多精彩賽況與文化亮點。大會誠摯邀請民眾親臨賽場，為選手加油打氣，並透過競技與文化的交會，感受世界原住民族技藝、智慧與生命力匯聚於臺灣的感動時刻。