傳統型年曆竟是長輩神器！「這時段」一本難求

生活中心／曾詠晞報導

隨著智慧型手機的高度普及，雲端行事曆早已成為現代人管理行程的首選，然而傳統紙本年曆、月曆依然在許多家庭與辦公空間中占有一席之地，並未隨時代洪流消失。近期一位女網友在社群平台Threads 分享一張寫著「馬到成功」的 2026 年傳統掛式月曆，並發文質疑「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？ 」此番言論隨即在網路引發熱議，不僅釣出大批「年曆」支持者，更意外揭露這項看似老派的產物，為何在 3C 時代依然具備不可替代的功能性。

廣告 廣告

綜合網友的言論，傳統年曆具備「直覺實用」與「資訊共享」兩大核心優勢。對長輩而言，手機螢幕字體較小且操作繁瑣，字體粗大、懸掛於顯眼位置的年曆，反而是最便利的「大型備忘錄」，方便記錄回診、領藥、祭拜或繳費日期。不只是高齡族群，許多家庭主婦與自稱「金魚腦」的年輕人也表示，實體年曆具備「一眼掌握」的特性，能同步標記全家人的輪班、出差、學校活動，甚至是寵物餵藥時間。這也讓紙本年曆成為家庭中高效的共用行事曆，其便利程度在某些情境下遠勝於需要解鎖、點開 App 的雲端行事曆。

為何傳統掛式年曆長盛不衰？背後藏「洋蔥」那是長輩對家的堅持！

2026年新北環保署邀請12位新北插畫家共同繪製的掛式年曆。（圖／翻攝自新北i環保臉書）

除了工具價值，實體年曆更承載了3C 產品難以給予的「心理溫度」與「生活儀式感」。網友指出，親手在日期上圈出孫子返家或期待已久的旅遊計畫，那份透過筆跡傳遞的期盼，具有數位通知無法取代的觸感。由於近年廠商因成本考量縮減發放數量，每逢歲末年初，銀行或業務提供的年曆往往成為「一本難求」的搶手貨，也反映出在追求科技效率的當下，傳統年曆仍是跨世代生活紀錄的重要橋梁。









原文出處：為何傳統掛式年曆長盛不衰？背後藏「洋蔥」那是長輩對家的堅持！

更多民視新聞報導

美式賣場4月調漲年費！這張卡「一口氣漲600元」最慘

月台下藏一排藍椅？小編「神回應」萬網笑噴！

剛出社會卻「被母逼買房」？她壓力爆表發文訴苦

