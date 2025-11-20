傳統媒體勝！Meta違反歐盟法律 西班牙法院判賠近5億歐元

臉書母公司Meta示意圖。路透社



西班牙傳統媒體在對社群媒體巨頭Meta的法律戰中獲得勝利！馬德里商事法院第15庭20日宣判，Meta必須向提告的81家新聞媒體支付合計4億8100萬歐元（約173億元台幣）的賠償金。Meta已表示將上訴。

根據法院聲明，祖克柏創辦的Meta，透過違反歐洲法律取得網路使用者個人資料，並利用這些資料打造更有效率的廣告，構成不公平的市場優勢。因此，作為Instagram與Facebook母公司的Meta必須賠償81家媒體原告。

法院在聲明中寫道：「Meta對龐大個人資料的非法處理，使其擁有西班牙線上媒體完全無法匹敵的優勢。Meta的行為損害西班牙數位媒體的線上廣告收入。」

法院同意西班牙媒體的主張，認定Meta在長達5年期間違反歐洲法規，直到2023年才更新其個人資料處理的同意法律基礎，使其符合歐洲法。

2018年生效的歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），要求蒐集個人資料的企業遵守技術與組織上的措施，以保障使用者隱私。

Meta表示將提出上訴，並稱判決「毫無根據」。

Meta在聲明中說：「這項指控毫無根據，缺乏任何所謂損害的證據，並刻意忽略線上廣告產業的運作方式。Meta遵守所有適用法規，並向使用者提供清楚的選擇，透明的資訊以及多種工具，讓用戶能控制自己在我們服務上的使用體驗。」

這並非Meta首次違反歐盟相關規範。2022年，愛爾蘭資料保護委員會曾以違反GDPR為由，對Meta處以2億6500萬歐元（時約85億元台幣）罰款。

西班牙法院表示，此次判決可能影響歐洲其他法律案件，包括法國正在審理的類似案件。

Meta一直試圖遊說歐盟放寬相關規範，因為歐盟對使用者的保護程度高於美國。

上週，西班牙金融市場監管機構對馬斯克的X平台處以500萬歐元（約1億7991萬元台幣）罰款，原因是X平台允許一家未經授權、被控以詐騙宣傳方式運作的加密貨幣平台刊登廣告。

