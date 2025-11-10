傳統媒體轉向社群 世新解密YT重大罷免

▲《2025上半年媒體影響力洞察報告》（圖／世新大學提供）

[NOWnews今日新聞] 世新大學攜手攜手利眾公關、意藍資訊共同發表《2025上半年媒體影響力洞察報告》，深入解析電視、報紙、雜誌、網路四大類媒體於四大社群平台YouTube、Instagram、Facebook、Threads上的影響力表現，YouTube多聚焦「川普關稅」、「大罷免」國際與政治議題。

報告根據《OpView社群口碑資料庫》2025年上半年內容，並以粉絲追蹤數、按讚數、留言數、分享數、觀看次數等指標進行社群表現評估，結合「數據×公關觀點」，拆解媒體影響力與最新趨勢。

觀察結果顯示，YouTube多聚焦於「川普關稅」、「大罷免」國際與政治議題；Instagram平均影響力上榜媒體則以時尚、潮流與生活風格為主；Threads以事件型 IP 為主要議題核心，影響力聚焦「政治與爭議事件」及「娛樂與文化議題」；至於Facebook平台，TVBS《文茜的世界周報 Sisy's World News》以單篇平均4,649的高影響力奪冠，展現強大的內容擴散能量。

世新大學將把報告導入世新公廣研究所（碩士／碩專班）課程，學生充分掌握數據分析、公關策略與媒體溝通整合能力的重要教材。世新大學公廣系主任張艾喆表示，此次合作不僅體現學術與產業的緊密連結，更是研究所課程落實「理論結合實務」的重要里程碑。透過產學資源的導入，學生能更貼近業界脈動，培養跨領域分析與策略思維，為未來在公關、行銷、媒體等領域奠定堅實基礎。

