傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏辭世 苗縣府頒發褒揚狀

傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏辭世，苗栗縣政府秘書長陳斌山（右）頒發褒揚狀。（記者江乾松攝）

苗栗縣無形文化資產傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏於一一五年一月二日與世長辭昨十四日由苗栗縣政府陳斌山秘書長代表鍾東錦縣長頒贈褒揚狀予長子鄭俊祺先生，以感念其對無形文化資產保存、傳承與維護工作之貢獻，另文化部文資局陳濟民局長及竹南鎮長方進興亦頒發旌揚狀。

鄭盛宏一九五四年出生於桃園市楊梅區，師承江清露，為洪坤福流派。十七歲已可獨當一面接案，二十七歲承接臺中樂成宮屋頂剪黏工程施作雲龍、飛鳳與四大天王作品，後經由不斷試燒、研究各式陶土釉藥，製作出剪黏專用的仿古碗，供應剪黏同業使用，四十三歲時正式將其窯命名為「成龍窯」。

鄭盛宏曾參與竹南后厝龍鳳宮、北港朝天宮、臺中樂成宮、獅頭山輔天宮等超過三百間寺廟工程，作品遍布海內外，極富藝術價值，為少數兼具寺廟整體設計、大木作、粗結構、抓脊、蓋瓦、泥塑、剪黏及交趾陶工藝與保存技術於一身之傳統匠師，畢生從事相關工作，傳習弟子已有三代，於民國一一一年經公告認定為苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者。

鄭盛宏作品精於結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於泥塑製作，富藝術價值。剪黏技藝以不同弧度的薄胎彩色瓷碗盤為剪黏材料，不使用彩色玻璃片為其特色，將文化元素巧妙地融入創作之中，兼擅泥塑、交趾陶，作品造形與釉色優美、堅固耐用。

苗栗縣政府陳斌山秘書長表示，鄭盛宏師傅畢生致力於剪黏、交趾陶、泥作等傳統工藝，造詣精深，並且持續投入傳承與推廣，為保存文化資產不遺餘力，具有卓著貢獻，縣府將輔導及協助其弟子進行無形文化資產之保存工作，讓珍貴傳統工藝夠持續傳承。

苗栗縣政府文化觀光局林彥甫局長指出，為梳理剪黏工藝之歷史脈絡及掌握現況以利後續保存維護工作，已於民國一一四年委託國立聯合大學完成「苗栗縣登錄傳統工藝剪黏保存維護計畫」，當中以文字及影音紀錄鄭盛宏學藝過程、技藝手法及傳習經驗，未來將作為重要基礎以持續傳承及維護文化資產。