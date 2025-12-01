傳統市場變身更時尚！新北奪五星榜首侯友宜稱讚

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（1）日舉行「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，市長侯友宜親自頒獎，表揚奪下五星肯定的市場與名攤；侯友宜強調，新北將持續協助傳統市場轉型升級，讓市場兼具人情味與現代便利性，成為最具新北味的生活據點。

圖／首次獲得五星市集的鶯歌美食廣場，利用市場閒置空間，打造鶯歌在地磚窯特色文化，引進多元飲食文化，獲得評審青睞。（新北市政府市場處提供）

侯友宜表示，今年共有34座市場、512處攤位參與評核，最終共有6座市場獲五星、10座獲四星、10座獲三星；樂活名攤部分，4星與5星攤位達113攤，為全國最多，展現新北在地市場的服務品質與專業能量；此外，市府自108年起投入約70億元推動市場改造，目前已完成14座市場改造與3座新改建，後續還有7座市場改造及6座新改建進行中，盼讓傳統市場全面升級，吸引更多人潮、促進地方經濟。

首次獲得五星市集的「鶯歌美食廣場」，利用市場閒置空間融入在地磚窯文化，引進中式、日式與異國料理等特色商家，打造具質感的現代化食旅場域；會長鄭昭雄說，這次評鑑正逢市場執行商業署市集與攤舖改造計畫，因有市場處、自治會與攤商協力，才能放心準備評核，是一次成功的團隊經驗。未來將以「五星市集」為目標持續提升服務。

新北市政府市場處長李長奎指出，經濟部商業發展署主辦的優良市集暨樂活名攤評核計畫素有「菜市金馬獎」之稱，今年評核標準除強調攤位特色、商品品質、環境衛生外，也注重市場意象、美學設計、多語標示、e化建置與多元支付等面向，新北表現獲評審高度肯定；為鼓勵攤商踴躍參與，今年加碼100萬元評核獎勵，總獎金達135萬元，盼讓市場的環境與服務持續升級。

