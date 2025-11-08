傳統市場開賣溫體豬 攤商多備貨因應買肉需求
南部中心／綜合報導
等了15天，傳統市場在8日終於可以買到豬肉，不少豬肉攤商，從凌晨就開始備料，為了因應龐大的需求，備貨量更是比平常多一倍，但豬價跟疫情前差不多都維持在高檔，而豬肉週邊製品，包括熟食滷味、水餃等，週六生意也都比往常來得更好。
8日傳統市場溫體豬肉恢復上架。（圖／民視新聞）
工作人員忙著用機器切割肉排，顧客一個接著一個進來，也讓店家應接不暇，有人要絞肉、有人要豬腳，也有人買大骨，等了超過兩個星期，終於有肉可以賣，攤商興奮的表情全都寫在臉上，豬肉攤業者說，「今天真的特別忙，休息15天了太忙了。」、另一位業者也說，「因為休那麼多天了啊，大家該清的庫存都清完了，恢復正常了當然比較好。」
8日傳統市場溫體豬肉恢復上架。（圖／民視新聞）
兩週庫存全都賣到沒了，有攤商備貨多上一倍來因應，全部的品項都很熱門，倒是價格，原本預期可能會下跌，沒想到跟疫情前差不多，都是維持在高檔，豬肉攤業者認為，「比平常還高一點點欸，本來說以為會跌價結果沒有啊。」，另外也有業者認為，「豬農其實都不會說讓自己損失太多，太肥他價錢就不好他會控管，所以倒不至於大家講的豬很肥，你看我們今天的豬很漂亮。」
8日傳統市場溫體豬肉恢復上架。（圖／民視新聞）
就有攤商覺得豬農控管得很好，所以豬肉還是都很漂亮，但對民眾來說，終於有肉能吃，感覺生活得空缺終於補了回來，購買民眾覺得，「好像生活中少了豬肉，好像少了一點東西，很多事情好像停頓了一下。」，另一位開心說，「太好了終於有新鮮的豬肉好吃，我們愛吃黑豬豬肉而且新鮮的。」
8日傳統市場溫體豬肉恢復上架，豬肉製品也終於可以賣。（圖／民視新聞）
不只溫體豬肉終於強勢回歸，週邊的豬肉製品也跟著熱賣，賣水餃的業者，想多叫肉還叫不到，才剛包完立刻就被民眾全部打包，包的速度跟不上民眾買的速度，水餃攤業者說，「我們要30斤，可是今天只有給我們20斤而已，包完就沒有了要明天才有。」，貢丸攤業者任，「客人來都充滿著笑容，大家能買到豬肉我覺得是好事。」，熟食滷味攤業者表示，「等了十五天今天特別第一天，還有豬頭肉很少有，還有豬頭皮豬耳朵豬大腸還有蹄膀，豬肉樣樣有啦。」，熟食滷味豬腳、豬頭皮、豬耳朵、大腸頭，連貢丸都可以賣了，今天想吃什麼？民眾跟業者終於不用再為了沒豬肉，大傷腦筋。
