傳統年味與獨特海味融合 精緻年菜迎接金馬新年

▲漁人碼頭夕陽。(圖:新北市漁業處提供)

新北市漁業處十六日表示，隨著二０二六年馬年的來臨，淡水漁人碼頭的魚藏餐廳為大家準備了十四道色香味俱全的外帶年菜，陪伴您和家人一起迎接新年。餐廳選用當季新鮮漁獲和優質食材，結合主廚的烹飪技巧和創意，將傳統年味與獨特海味融合，呈現出一道道溫暖的佳餚。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，過年是家人團聚的美好時刻，為了讓年菜準備不再繁瑣，魚藏餐廳特別設計了「方便、安心、富含年味」的十四道年菜，讓大家輕鬆享受豐盛的佳餚。

魚藏餐廳提供多樣化的外帶年菜選擇，無論是單點或自由搭配，都能滿足不同家庭的需求。即日起至一一五年一月三十日前，凡預訂外帶年菜並完成付款，享有早鳥九五折優惠（需於取貨前三天完成預訂），讓準備年夜飯不再煩惱。

淡水漁人碼頭是民眾春節散步的熱門景點，而魚藏餐廳位於港區中央，連接情人橋、木棧道與ＬＯＶＥ廣場。去年底在魚市前新增的裝置藝術「庫拉瓦」，其可愛的姿態融入港灣景色，提醒旅人放慢腳步，靜心感受當下。

民眾在漁人碼頭外帶年菜之餘，不妨漫步港區，欣賞夕陽沉入海面的壯麗景色，陶醉在藝術、漁港與生活交織的風景中；回家後，與親朋好友共享以新鮮漁獲製作的精緻年菜，在溫馨團聚中迎接順遂的金馬新年。