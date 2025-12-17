傳統建築彩繪減碳修護特展 百年文物呵護祕訣公開

（中央社記者邱祖胤台北17日電）文化部文化資產局（文資局）舉辦「修護的零度：傳統建築木質彩繪・減碳修護特展」，公開呵護百年文物祕訣，16日開展。

根據文資局發布新聞稿指出，文化部文化資產局於2024年啟動「傳統建築木質彩繪之減碳修護材料開發計畫」，由正修科技大學團隊以「減量、替代、循環利用」為核心，研發「離子液體」清潔材料，成為兼具修護效果與永續精神。此材料已於「台南八協境東門大人廟門神修護」實際應用。

文資局長陳濟民表示，台灣傳統建築承載著地方信仰與文化記憶，卻也最容易因時間、環境、人為與污染物而劣化，需以科技為筆、傳統為墨，用最謹慎的現況調查與干預尺度重新出發，重寫永續修護的時光密碼。

策展人方敘潔表示，「面對時間累積的責任，淨零減碳與文資修護在內在思維與方法論上有許多共通之處，前者以控制升溫1.5°C為目標，後者則講求修護介入的分寸，皆強調有度；淨零減碳致力維繫環境的原貌，文資修護則尊重歷史痕跡，保存文物適切而真實的存在。」

新聞稿指出，本次特展展示受到劣化的老物件、難得一見的修護實驗室，重現修護現場與多項互動裝置體驗；並以循環經濟與減碳方法於展場中實踐永續；此外透過「一日匠師」描圖體驗，以及動畫、插畫、紀錄片放映與碳排背包體驗，將抽象的修護與減碳概念轉化為可以被理解的經驗。

展覽期間同時於20日推出3場講座活動，邀民眾深入了解。（編輯：李淑華）1141217