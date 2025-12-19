傳統戲曲唱進明義國小 明華園第三代傳承歌仔戲藝術之美

明華園第三代執行校園展演計畫，讓明義國小學生體驗歌仔戲的魅力。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為讓新世代的孩子認識並體驗臺灣本土傳統戲曲的魅力，高雄市明義國小邀請高雄市傳統戲曲推廣教育協會執行校園展演計畫「街頭小霸王」，同時藉由身段與唱功的展現，讓學生體驗歌仔戲的魅力；此外，還有四名學生受邀上台與團員同台演出，高潮迭起的劇情，讓學生個個目不轉睛、驚呼連連。

特別的是，為了貼近學生的生活，歌仔戲演員們在表演方式上做了巧思與創新，不僅帶入時下流行的「十六蹲」表演，還帶來了逗趣的台詞設計，學生們時而哈哈大笑、時而拍手歡呼，活動中心充滿本土風情。

活動現場由來自明華園戲劇世家第三代、協會理事長陳昭錦老師領銜主演，不僅讓學生們欣賞歌仔戲傳統「唱」、「念」、「做」、「打」、「接」等技法；劇中更融合「周處除三害」典故展現反霸凌、拒絕毒品與避免沉迷3C等重要教育議題，展現寓教於樂的教育意義。

校長林淑芳表示，童年時期接觸熱鬧的廟會時，最期待的廟口戲劇就是歌仔戲，只是社會變遷變速，粉墨登場的歌仔戲對於AI世代的學生們而言全然陌生，為延續本土文化的薪傳，極力促成這一場校園展演計畫。

二年級的王珮如說，這是第一次看歌仔戲，演仙女的姊姊，衣服非常漂亮，頭上亮晶晶的裝飾真美麗，還有她說話好溫柔，唱歌真好聽；六年級的高崇倫看見四名同學上台演小兵，非常有趣，且因第一次近距離看見演員的表情、妝容與服裝，真的很新奇。