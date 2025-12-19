傳統戲曲唱進明義國小 明華園第三代傳承歌仔戲藝術

為了讓新世代的孩子認識並體驗臺灣本土傳統戲曲的魅力，高雄市明義國小邀請高雄市傳統戲曲推廣教育協會執行校園展演計畫「街頭小霸王」，同時藉由身段與唱功的展現，讓學生體驗歌仔戲的魅力；現場由來自明華園戲劇世家第三代、協會理事長陳昭錦老師領銜主演，不僅讓學生們欣賞歌仔戲傳統「唱」、「念」、「做」、「打」、「接」等技法，劇中更融合【周處除三害】典故展現反霸凌、拒絕毒品與避免沉迷3C等重要教育議題，展現寓教於樂的教育意義。（見圖）

為了貼近學生的生活，歌仔戲演員們在表演方式上做了巧思與創新，不僅帶入時下流行的「十六蹲」表演，還帶來了逗趣的台詞設計，學生們時而哈哈大笑、時而拍手歡呼，活動中心充滿本土風情。

校長林淑芳表示，童年時期接觸熱鬧的廟會時，最期待的廟口戲劇就是歌仔戲，只是社會變遷變速，粉墨登場的歌仔戲對於AI世代的學生們而言全然陌生，為延續本土文化的薪傳，極力促成這一場校園展演計畫。

協會理事長陳昭錦老師出身歌仔戲世家，有感於歌仔戲人員斷層嚴重，因此積極致力於教學薪傳推廣，她的學習歷程與演出角色專攻生行，這次【街頭小霸王】戲劇中，嗓音清亮、扮相俊俏，深受學生們喜愛。

這一場傳統歌仔戲透過有趣的台詞、吟唱、武打、動作身段，再結合現代流行元素的創意演出吸引學生目光，讓全校師生在輕鬆又精彩的內容中體驗戲曲之美，也讓學生們從中學習相互尊重、避免誘惑的教育議題。