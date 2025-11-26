傳統戲曲變生活遊戲課 屏東戲曲故事館「教具箱」玩出新潮流

〔記者羅欣貞／屏東報導〕傳統戲曲不只屬於舞台，也能在教室裡活起來；屏東縣政府文化處從2023年推出「戲曲教具箱」計畫，將屏東戲曲故事館的歌仔戲、皮影戲等在地戲曲文化轉化為可觸摸、可體驗的教材，讓孩子透過剪影、操偶、模仿聲腔，用「做中學」的方式走近傳統藝術。

在潮州鎮光春國小的皮影戲體驗課中，講師陳暐中從影子的形成原理開始，帶領學童認識皮影偶的結構，再一步步引導他們描繪、剪影、上色、組裝、操偶。「原來光影就能演戲！」學生們在光幕前模仿聲腔、創作故事，教室裡充滿驚呼與笑聲，傳統戲曲透過孩子的雙手變得鮮活而親近。

廣告 廣告

皮影課講師陳暐中表示，許多孩子一開始對「文學、傳統藝術」較陌生，但透過實際操作，很快就能找到成就感。看到他們從被動到主動、從觀望到投入，甚至開始互相比對誰的角色動得更順，這就是玩中學最迷人的地方。這堂課不只是製作皮影偶，更讓孩子理解文化、技藝與故事如何結合成一種表演形式。

光春國小學務主任鍾尹禎也指出，戲曲教具箱讓原本抽象的文化課變得具體而有趣，孩子不只學到戲曲的角色與造型，更願意主動提問、創作，在製作與表演過程中建立起對傳統文化的好奇與連結，這樣的課程讓文化教育更貼近生活，也為孩子開啟了理解地方文化的新入口。

屏東縣政府文化處表示，「戲曲教具箱」是屏東大博物館群文化教育策略的一環，源自戲曲故事館多年的研究與田野資料，透過教材轉譯讓戲曲文化不再侷限於劇場，而能以更親切的方式走入校園、社區與家庭，讓孩子在最直覺的操作與體驗中培養文化感知。

文化處也強調，未來將持續推廣，並結合故事館展覽，打造從認識戲曲、體驗技藝到走進展館的完整文化學習路徑，讓屏東戲曲在日常中自然扎根、生生不息。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

