「傳統戲曲 × 潮流文化」 林口子弟戲文化節公仔引熱潮

新北市林口區年度盛事「2025新北市林口子弟戲文化節」昨（29）日於竹林山觀音寺殿前廣場熱鬧登場，活動現場逛展區、彩繪DIY、集點闖關、觀劇及繞境吸引超過4,000人次共襄盛舉，新北市副市長朱惕之及林口區長鄭淑敏共同出席慶典，感謝所有支持及與我們同歡的市民朋友、合作夥伴們，共同欣賞在地軒社傾力演奏，百隻嗩吶響徹雲霄。

為使傳統戲劇文化更貼近年輕世代，讓更多人認識並欣賞林口子弟戲，今年文化節主視覺定版後，鄭淑敏區長決議將花旦「實體化」並結合『曬娃包』， 具有陪伴日常，並增添滿滿療癒感及獨特性，讓民眾也秀一下專屬自己『子弟戲」。

新北市副市長朱惕之表示 林口子弟戲文化節開辦16年，是林口最具文化藝術代表的活動，今年更創新加入吉祥物元素，吸引年輕世代認識林口的文化底蘊。另外在地人口增加，公共建設也隨著進展，A3計畫道路新闢、林口交流道改善、AI+智慧園區標售及南勢國中創校等，讓林口不僅是文化重鎮，更是發展蓬勃的新興都市。

林口區長鄭淑敏說，今年林口子弟戲文化節以「祈福繞境、子弟好戲、文化體驗、市集同樂」四大主軸串聯，由地方軒社悅樂軒與嘉寶國小接力公演子弟戲，展現教育推廣與文化傳承的結合；同時考量傳承與新意，將主視覺娃娃實體化公仔，期盼藉由可愛且符合潮流的形象設計，發掘傳統文化之美，讓年輕世代願意親近並認識這項文化瑰寶。

活動現場有許多民眾排隊領取集點卡，搬入林口3年的鄭小姐表示，社區管委會常公告許多活動訊息，前年偶然得知子弟戲文化節，每年年底就會留意相關訊息，今年好禮更多，打卡、集章活動可以換杯墊、壓縮海綿還有公仔(娃包)，小孩拿到公仔後愛不釋手，還說要掛在書包上展示！另一位軒社粉絲陳伯伯也分享，看到文化節每年玩出新創意，今年抽iPhone 17相當吸睛，熱愛宅在家打電動的孫子也主動出門，讓他感到十分開心！

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，本寺長年支持子弟戲發展，期盼讓更多人理解軒社與子弟戲的價值，而今年看到吉祥物與年輕世代的加入，對文化延傳更有信心，相信林口的傳統戲曲文化一定能在現代社會持續發光發熱。

（資料來源：新北市政府）