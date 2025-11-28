傳統手工藝打造現代雋永設計家具，「路力家器具」感受實木的美好本質
傳統手工藝打造現代雋永設計家具，「路力家器具」感受實木的美好本質
整理｜Eason 圖片來源｜路力家器具
家具的力與美，來自於工藝的精湛與細膩，致力於提供經典雋永的設計，並悉心製作美好而實用家具的路力家器具，其是以傳統手工藝與現代工業生產為基礎的家具工房，一心帶給人們視覺與觸覺兼具的家具體驗。
路力家器具其家具以榫接、手工塑形等傳統手藝等技術，表現流暢的曲面弧形，佐以不同的設計系列為主軸延伸，包含餐桌椅、長凳、高凳、收納櫃等，並能依據需求訂製屬於自己尺寸。
L系列家具—高品質工藝的完美詮釋
當我們在找尋獨具設計細節、耐用、高品質工藝又能訂製尺寸的實木家具時，選擇並不多，而「L系列」便為此誕生。他們以工業設計知識結合現代加工與傳統工藝，設計從面板的轉角處出發，漸變的弧面通往左右斜面，往下連結手工塑型的桌腳，形成一抹舒適的手摸觸感，與木材的美麗紋理相互輝映，成為極具辨識度的設計特徵，自2018年上市至今，延續同系列的設計細節，推出大小、形狀不同的餐桌、長凳、矮几、高凳等同系列家具，除了住宅空間，更可見於美術館、餐飲、書店、旅店等使用中，該家具最終獲得2023金點設計獎「年度最佳設計獎」肯定。
燕椅-系列單椅—體驗椅子美妙的存在
60年前的老孔雀椅是老一輩的記憶，他們重新詮釋，在保留經典設計下，讓老椅新生。燕椅承襲老椅的台、和、洋混血基因，讓它能自由自在地身處於各式各樣的風格空間。輕盈而敞開的後背，迎接日光灑落家中，悠遊在現代與復古之間。該單椅於2017IFDA 旭川國際家具競賽入選肯定。除了簡約的無扶手單椅，也有迷你版本小燕與2024年新推出的全扶手版本-飛燕。
S系列收納家具—機能質感兼具的工藝美學
S是一系列的收納家具，在現代端莊的氣質之間，擁有細膩極簡的雕塑弧面細節。四肢沿著圓弧的轉角落下佇立，下方保留通透的視覺感與足夠的高度好清理地面。同樣設定為可客製尺寸的設計，可自由選擇搭配經典的實木編織滑門或抽屜。
重視以人為本、符合人體工學的舒適性外，在家具設計上更以文化為底蘊，其路力取自於台語的「勞力」，代表的是台灣老一輩人對彼此的用心付出訴說「謝謝」的問候。兩位創辦人陳奕夫與許家毓皆畢業於工業設計，相信對設計細節與高標準的品質要求，能令人深受感動而被長久使用，更因喜愛手作而投入設計與工藝為導向的家具產業。
