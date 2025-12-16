傳統手術怕留疤？甲狀腺消融手術重拾自信笑容

屏東寶建醫院外科醫師洪振展以甲狀腺消融手術，讓患者重拾自信笑容。（屏東寶建醫院洪振展醫師提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東一名50歲吳姓婦女健檢時發現甲狀腺結節，雖然沒有吞嚥困難或呼吸壓迫等情況，但結節卻逐漸變大，從原本2公分長大到3公分多，外觀上明顯凸起，讓她社交時相當在意。在寶建醫院外科門診檢查，經診斷為良性甲狀腺結節，外科醫師洪振展建議採「甲狀腺射頻消融手術」，術後恢復良好，目前結節已縮小至1公分左右，且頸部幾乎無痕，讓她重拾自信。

洪振展醫師表示，甲狀腺結節大多屬於良性，僅有極少數可能轉變為惡性，因此在治療前，醫師通常會在追蹤過程中安排甲狀腺結節細針抽吸檢查，了解結節是否出現異常。

洪醫師指出，傳統甲狀腺手術雖然能完整切除病灶，但會在脖子留下疤痕。隨著新式器械的引進，手術疤痕已可比以往縮小近一半，但仍有部分患者對頸部疤痕有所顧慮。相較於傳統手術，甲狀腺射頻消融傷口小、恢復快，患者僅需局部麻醉後僅約30分鐘就完成手術，且無須住院。

洪振展醫師說明，甲狀腺消融術是利用能量破壞結節組織，不需切除，再經由人體自行吸收、萎縮。傷口僅如抽血的針孔大小，癒合後幾乎不留疤痕，後續仍可透過門診超音波持續追蹤消融後的變化。

此外，寶建醫院亦提供經乳暈、腋下搭配3D內視鏡進行甲狀腺切除手術，透過特殊器械與內視鏡輔助，於乳暈與腋下製作 3 至 4 個小切口完成甲狀腺切除，疤痕隱蔽於衣物可遮蓋處，即使穿著無袖衣物亦不易察覺。手術過程在3D內視鏡下進行，安全性高，術後疼痛亦可透過口服止痛藥有效控制。

洪振展醫師提醒，若在脖子下緣摸到不明硬塊，或發現頸部外觀不平整，應儘早至一般外科門診接受檢查。透過超音波評估，及早規劃合適的治療方式。