傳統技藝薪火相傳 前鎮鎮南宮推動民俗文化扎根教育

為延續台灣珍貴的傳統民俗技藝文化，八日高雄市前鎮區鎮南宮董事長朱風水持續推動廟會文化與傳統技藝傳承行動，透過系統化教學與實務演練，讓民俗技藝不僅在慶典中展演，更能於日常中扎根，深化民眾對廟宇文化的理解與認同。(見圖)

鎮南宮今(九)日說明，這次特別聘請資深民俗技藝指導老師黃小彬擔任指導老師，黃老師長期投入頭旗、娘傘、淨香爐等民俗技藝教學，具備深厚實務經驗，教學兼顧技法傳授與文化脈絡說明，引導學員在學習動作之餘，也理解儀式背後所蘊含的信仰精神與文化意涵。

這次培訓最大特色在於跨世代參與，學員年齡從最小七歲孩童到五十多歲社會人士皆踴躍投入，展現傳統文化不分年齡、世代共學的精神；學員們在鎮南宮莊嚴的殿前廣場進行實地練習，在宮廟燈火映照下，一招一式皆體現對傳統的尊重與投入，也讓民眾能近距離感受民俗技藝的生命力。

高雄市十方如願慈善會理事長張路路表示，傳統文化需要一代一代傳承下去，唯有讓更多民眾實際參與與理解，才能真正認識廟宇文化的重要性，並促進民俗技藝的永續發展；他也肯定鎮南宮長期投入文化扎根工作的努力，讓傳統不只是被保存，而是持續在生活中被實踐、被看見。

鎮南宮朱總幹事指出，未來將持續結合專業師資、民間團體與在地資源，推動多元民俗文化培育計畫，培養更多願意投入傳承的新生力量，讓台灣傳統技藝在時代變遷中持續延續、發光發熱。