傳統技藝薪火相傳 南北文化交流齊聚前鎮鎮南宮

為促進南北宮廟文化交流，深化台灣民俗技藝傳承，近日桃園龍德宮由宮主暨主任委員率領團隊，蒞臨高雄市前鎮區鎮南宮進行訪宮文化交流活動，雙方透過禮俗儀軌與技藝展演，展現宮廟文化深厚底蘊。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，活動中特別安排傳統民俗技藝「涼傘」演出作為迎賓重點，由民俗技藝指導老師徐孝恒親自指導，並由學生林宜佳現場演繹「開大小門迎接儀式」；演出過程中，動作莊重而不失流暢，完整呈現迎神、迎賓的傳統禮序，象徵以最高敬意迎接貴賓蒞臨，也讓在場信眾與交流團隊深刻感受傳統技藝所承載的文化意涵。

鎮南宮總幹事朱文璋表示，涼傘技藝不僅是廟會中的重要視覺展現，更蘊含敬天、尊神、迎賓的禮儀精神，這次藉由南北宮廟互訪交流，讓不同地區的文化特色得以相互觀摩、學習，也為民俗技藝注入更多傳承能量。

高雄市十方如願慈善會理事長張路路指出，傳統文化需要一代一代傳承下去，唯有透過實際教學與跨地域交流，才能讓更多民眾真正了解廟宇文化的重要性，並促進民俗技藝的永續發展。

鎮南宮副總幹事呂慶鴻強調，未來將持續推動民俗技藝培育與宮廟文化交流計畫，結合專業師資與在地資源，吸引更多年輕世代投入學習，讓台灣傳統技藝在傳承與創新中持續延續、發光發熱。