傳統書信成時代眼淚 中華郵政力拚郵務轉型

丹麥郵局在2025年底開出第一槍：停止寄信並拆除所有郵筒後，標示傳統書信已成「時代的眼淚」。不過中華郵政則是持續力拼郵務轉型為快捷，同時透過ｉ郵箱與上門收件預約系統，要與超商來競爭。

隨著全球e-mail及通訊軟體盛行，傳統書信也日趨式微。丹麥郵政繼2024年投遞的信件較2000年雪崩9成後，就從2025年6月起，逐步移除1,500個郵筒，並在12月30日投完400年來的最後一封信。

對此，中華郵政公司董事長王國材坦言，中華郵政的郵務、儲匯及壽險三業中，遇到最大挑戰的就是郵務。面對數位化的浪潮，中華郵政每年減少2,780萬件信函、收入也減少新台幣3億元，因此傳統書信終將成為「時代的眼淚」，中華郵政也因此必須加速轉型。王國材說：『(原音)數位化的結果讓寫信都少了，這是一個全世界不可逆的趨勢。所以中華郵政在郵務方面很重要一點就是，要從寄信轉到快捷跟包裹，這也是我們轉型的一個重點。所以在我們今年轉型裡面，就是快捷服務，就是現在電商有一個叫做「當日配」，所以現在我們已經北、中、南可以當日配，然後東部可以次日配。』

此外，王國材也希望透過第五代ｉ郵箱與上門收件預約系統，與超商競爭。他說：『(原音)那另外為了彌補我們晚上沒有營運的課題，所以「ｉ郵箱」現在總共有2,408座，那其中第5代的ｉ郵箱已經完成100座，也就是過去的ｉ郵箱是取件比較容易、寄件比較困難，那我們現在就是把寄、取全部都優化；那另外就是上門收件的預約系統，這也是我們跟超商競爭的一個很重要的部分。所以包括ｉ郵箱跟上門收件，是我們可以跟超商競爭的一個很重要的工作。』

郵務處長柯清長則說明，郵務處寄送的品項包括傳統函件、一般包裹及快捷，其中函件從2024年的17.7億件，到2025年減少3千萬件；一般包裹也從2024年的2,450萬件，到2025年減少100萬件；唯獨快捷從2024年的1,300萬件，增加到2025年的1,600萬到1,650萬件，成長率15%。

不過柯清長研判，函件下滑的趨勢雖不可逆，但G to C或B to C的基本需求依舊，因此預估至少維持17億件的基本量。至於營收則因為包裹及快捷單價較高，因此仍可維持每年新台幣260幾億的水準。(編輯：沈鎮江)