傳統民俗結合音樂祭 鄭照新：台中鼓神祭打造不同跨年樣貌

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】九天民俗技藝工作室於跨年夜在九天文化園區舉辦《鼓神祭 2025》，鼓聲齊鳴、節奏震撼，民眾齊聚現場，在傳統「送鼓神」儀式與音樂祭交織中迎接2026年。活動融合民俗信仰與現代音樂，讓跨年不只是倒數，更成為充滿文化溫度的年度盛會。台中市副市長鄭照新與新聞局長欒治誼到場同歡並表達支持，肯定鼓神祭以創新形式活化傳統文化的用心。

▲楊瓊瓔委員及欒治誼局長為現場獻上跨年祝福。

鄭照新表示，九天《鼓神祭》已邁入第六屆，活動結合傳統民俗儀式與流行音樂，逐步發展為台中具特色的跨年文化活動之一。透過「送鼓神」儀式，在跨年時呈現感恩與祈福意涵，讓民眾在迎接新年的同時，也能認識並參與在地民俗文化，形塑有別於一般型態的跨年活動樣貌。

鄭照新也強調，《2024鼓神祭》榮獲「BETTER FUTURE 2025 雪梨設計獎（Sydney Design Awards 2025）」活動體驗類（Event Experience）銀獎，是台中文化活動在國際舞台獲得肯定的重要成果，展現台中在文化活動體驗的執行成果，也為此屆活動奠定良好口碑。

欒治誼指出，市府持續透過補助政策扶植流行音樂產業發展，鼓勵音樂團隊與業者選擇台中舉辦活動，累積城市音樂能量，鼓神祭此屆也獲新聞局流行音樂補助支持。她表示，除補助機制外，市府也持續自辦或協助民間單位辦理各類音樂活動，促進國內外音樂交流，提供市民更多元的音樂演出選擇。以跨年當天為例，除鼓神祭外，台中也有中央公園跨年晚會、洲際棒球場五月天《回到那一天》演唱會，以及文心森林公園等多場音樂活動，展現城市多元而豐富的音樂與文化樣貌。

新聞局補充，此屆《鼓神祭 2025》跨國邀請日本重金屬樂團 LOVEBITES 鼓手 Haruna 來台同台演出，為活動注入國際音樂元素，成為這屆亮點之一。活動演出陣容涵蓋多元音樂風格與族群文化，包括羅百吉、原民搖滾河紋樂團 Hbun，以及響 Sound 樂團、素蘭陣、鳳天神鼓等團隊輪番登台，並結合具感恩祈福意涵的「送鼓神」儀式，透過節奏與信仰意象的交織演出，為現場觀眾帶來別具特色的跨年文化體驗。