傳統淡季效應！聯發科1月營收年月同減

聯發科1月營收較上月與去年同期下滑。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)公布1月合併營收，因傳統淡季效應，1月合併營收469.77億元，月減8.37%，年減8.15%，展望第1季，聯發科預估營收以美元對台幣匯率1比31.2元計算，將介於新台幣1412億至1502億元之間，比前一季持平至減少6%，較去年同期下滑2-8%，營業毛利率預估將為46%±1.5%。

在記憶體及整體BOM表(物料清單)成本上揚的壓力下，聯發科預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，將策略性地調整產品組合，預期第一季手機業務營收將會明顯下滑，智慧裝置平台第一季營收將較上季與去年同期成長，主要來自通訊產品、電視及運算裝置等產品需求從淡季回溫；電源管理IC較上季約略持平。

