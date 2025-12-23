「傳統王船工藝」落腳宜蘭 宗教文化活動陸續登場

【警政時報 薛秀蓮／宜蘭報導】宜蘭宗教文化今年迎來重要里程碑——屏東東港東隆宮首度撥賜王船至蘭陽地區，由宜蘭八重山西關廟承接建造與相關科儀，展現跨縣市宮廟之間的交流情誼，以及傳統信仰文化的傳承與互動。西關廟預計於國曆 12 月 18 日舉行王船開光儀式，作為相關儀式流程的重要節點，並為後續活動揭開序幕。廟方表示，這是宜蘭地區首次迎來王船，具有重要的歷史與文化意義，期盼透過活動，讓更多民眾認識地方傳統文化並參與相關文化活動。

溫府千歲神像隨宜蘭王船遶境活動亮相，吸引信眾與民眾關注。（圖／宜蘭八重山西關廟提供）

宜蘭八重山西關廟指出，王船得以順利完成，來自東隆宮的協助與雙方長期互動的基礎。東隆宮潘董事長在得知西關廟需求後，協助協調相關人力與製作評估。由於王船全程採傳統工法製作，流程繁複、工期緊湊，歷經多次溝通與調整後，最終完成這艘具代表性的王船。王船製作歷時近九個月，從開工、結構安置、外觀雕飾到彩繪作業皆依循傳統工序進行，船上並設置 36 尊水手人偶，全船重逾 200 公斤，展現傳統工藝與地方文化特色。

蘭陽第一艘王船亮相，象徵地方祈福與文化傳承。（圖／宜蘭八重山西關廟提供）

隨著王船相關儀式完成，系列活動亦陸續展開。東隆宮溫府千歲分靈預計於 12 月 22 日抵達西關廟安座，23 日至 25 日期間，西關廟與友宮將安排誦經與相關儀式活動，並於 26 日進入年度法會流程。廟方表示，活動期間開放民眾參與，並以減免相關費用方式回饋地方，期盼促進社區互動與文化傳承。

宜蘭王船遶境路線一覽。（圖／宜蘭八重山西關廟提供)

備受關注的王船遶境活動將於 12 月 27 日上午 8 時 20 分起駕，自西關廟出發，巡行宜蘭舊西城多處路線與宮廟，沿途依傳統安排相關儀式。遶境隊伍結合鼓陣、陣頭、神輿與科儀團隊，預期成為今年宜蘭具代表性的宗教文化活動之一。廟方表示，王船除了承載宗教文化意涵，也被視為地方歷史與文化記憶的一部分，期盼透過活動促進民眾對傳統文化的認識與參與。

※本文內容為宗教文化與地方活動介紹，相關儀式與信仰屬民俗文化範疇，實際參與方式請依個人信念與理性判斷。

