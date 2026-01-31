傳統習俗最對味！ 民眾手寫免費春聯 最愛「馬.財.元寶」

台北市 / 綜合報導

除了各種年貨攤位，迪化街的手寫春聯體驗區，同樣湧現人潮，由於接下來是馬年，許多人把馬、元寶等相關元素畫在春聯上，希望能夠財源廣進，心想事成。熱門的還不只如此，年貨大街上的草莓大福店，到處都有人龍在排隊，除了傳統的紅豆餡，創意口味也引起民眾的注意。

雪白的草莓大福，貼上一片金箔，祝大家吃下去財源廣進，還有還有，大福對半切，放上一口烏魚子，又鹹又甜創意滿分，記者VS.民眾說：「(哪些類型的你可能會有點好奇)，烏魚子，鹹的，(沒看過)沒看過，(金箔)就好看，拍照好看。」

廣告 廣告

今(31)日年貨大街正式登場，走在迪化街，草莓大福的攤販排滿人潮，除了應景又喜氣的創意口味，傳統的紅豆餡，還是經典不敗，民眾說：「(剛好是草莓)產季，感覺會特別好吃。」民眾說：「我們本身有看了好幾家草莓大福，然後就想說都吃看看。」

草莓大福業者徐小姐說：「其實我們人力有增加一成的人力，對對對，然後不管是草莓的量跟人力，我們都是有做準備。」業者忙著備貨，還有這間店，員工們一刻都不得閒，因為人龍已經排到轉角，連澳洲觀光客都來嘗鮮。澳洲遊客說：「我喜歡透過各式各樣的食物，體驗台北的傳統文化，吃甜點永遠是用另一個胃。」

熱門的不只甜點，廣場上手寫春聯體驗區，同樣湧現人潮，民眾說：「滿有趣的，回去還可以這樣貼起來，滿應景的，(我畫的是)一隻馬拿元寶。」民眾VS.記者說：「是一個馬字，馬上有錢，(馬上有錢)，(想要發大財是嗎)。」在春聯上，用毛筆親手寫下心願，體驗傳統習俗，增添滿滿趣味。

原始連結







更多華視新聞報導

迪化街草莓大福夯！ 代排價一盒近1200仍搶翻

蔣萬安合體熊讚推春聯「今馬熊讚」、限定著色斗方 領取時間、地點曝

迪化街年貨大街將登場 「缺斤少兩」最高罰10萬元

