傳統肉攤停業補3萬 禁廚餘飼料補助每頭300

▲農業部於行政院會公布在禁運禁宰期間的補助，傳統肉攤補3萬元、禁用廚餘飼料補助每頭300元。（圖／記者陳威叡攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 台中出現非洲豬瘟破口，對此中央下令豬隻禁運禁宰全面防堵疫情，期間我產業也受到嚴重衝擊，對此農業部今（30）日宣布禁運禁宰期間補助，包括飼料差額、廚餘清運油資補貼、一級生產從業人員及業者輔導補助，禁用廚餘飼料差額補助為每頭300元、延遲上市飼料費每頭810元、傳統肉攤暫停營業收入損失補助3萬元，此外保育豬管制移動致密飼死亡損失每頭補助2500元，而在11月6日前通報疫情則獎勵5000元。

廣告 廣告

▲農業部公布受非洲豬瘟影響產業之補助方案。（圖／農業部提供）

農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，並於今日公布期間受影響業者補助方案，方案內容包括對廚餘養豬場之飼料差額及廚餘清運油資補助與一級生產鏈從業人員及業者輔導補助。

▲農業部公布受非洲豬瘟影響產業之補助方案。（圖／農業部提供）

在廚餘養豬場之飼料差額及廚餘清運油資補助方面，時間為禁用廚餘期間，從本月23日至11月6日，計15日，補助對象為434場取得再利用檢核養豬場，飼料差額補助為每頭300元，油資補助依照登記規模從補助8000元至1萬8000元不等。

▲農業部公布受非洲豬瘟影響的產業補貼方案。（圖／農業部提供）

在一級生產鏈從業人員及業者輔導補助部分，時間為因應禁運禁宰期間，從本月23日至11月6日，補貼禁運禁宰期間額外衍生延遲上市豬隻之飼料費用，補助養豬農民每頭810元；補貼禁運禁宰期間之市場營運成本之租金收入損失，補助肉品市場最高20萬元；補助禁運禁宰期間毛豬承銷人暫停業務之收入損失，補助毛豬承銷人每人1萬5000元；補貼屠宰場停宰期間之人事及勞務費用損失，補助屠宰場每頭280元；補貼禁運禁宰期間傳統肉攤暫停營業之收入損失，補助傳統肉攤3萬元。

▲農業部公布受非洲豬瘟影響的產業補貼方案。（圖／農業部提供）

此外，補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡之損失，補助異地批次母豬場每頭2500元；最後則是獎勵禁運禁宰期間疫情主動通報者，補助每案5000元。

農業部同時提供金融支持方案，輔導補貼對象為依法登記養豬場、屠宰場提供輔導補助，新貸戶補助自撥貸日起6個月之利息，並以1%為上限；舊貸戶可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限；補助額度方面，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元，利息補貼期間免收保證手續費。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

指羅廷瑋助理造謠洗地！江肇國秀截圖「破口在中央」

台中成豬瘟破口！他籲侯友宜硬起來 對市府提起集體訴訟

非洲豬瘟邊境加嚴！機場入境取消免檢疫通道 衛福部長：同等查核