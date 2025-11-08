傳統與創新交融 新北市美展導入語音導覽與App互動

《圖說》「一般組」水墨、書法、篆刻、膠彩及立體創作第一名得獎者合影。《圖說》

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府文化局主辦的「2025新北市美展」今（8）日下午在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，新北市副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」各類獎項，並勉勵所有參賽者持續創作，共同為新北藝術注入新能量，74件獲獎作品即日起至12月7日於新北市藝文中心展出，詳情可參閱http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/新北市藝文中心官網。

朱惕之表示，新北市美展是本市最具指標性的美術競賽之一，自創辦以來持續推動藝術普及與創作交流，成為培育新世代藝術人才的重要平台。今年邁入第37屆，徵件「一般組」水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等五大類別，以及「青春組」水墨和書法二類，共計579件作品參賽，最終評選出74件得獎作品，展現新北藝術創作的多元風貌與旺盛能量。

《圖說》「青春組」水墨類前三名得獎者合影。《圖說》

他說，今年新北市美展以「傳統與創新的交融」為核心，首度導入「QR Code語音導覽與e筆App」互動體驗區，結合科技與藝術，讓觀眾更明確理解創作者的創作理念，並以活潑有趣的方式認識藝術之美。

觀眾可掃描作品旁的QR Code聆聽各類創作前三名得獎作品解說，並於現場體驗由書法大師張炳煌教授與淡江大學共同研發的「e筆App」，進行即時書法創作，還能將作品保存至手機中，感受傳統書藝的數位化魅力。

《圖說》膠彩類第一名賴楚穎〈夢外之地〉。《圖說》

文化局長張䕒育指出，這屆獲獎作品主題兼具時代意象與人文思維，呈現藝術家對生活的觀察與文化的再詮釋。水墨類第一名張耀慶〈牽作伙逗陣行〉描繪淡水河兩岸繁華景象，宛如現代版《清明上河圖》。

書法類第一名林志宏的王維〈酌酒與裴迪〉筆勢奔放、氣韻暢達，展現草書的流動美與深厚功底；膠彩類第一名賴楚穎〈夢外之地〉以魟魚穿梭畫面，營造詩意與思索氛圍。

《圖說》新北市美展今年以「傳統與創新的交融」為核心，設置「e筆App」互動體驗區，讓民眾進行即時書法創作。〈文化局提供〉

篆刻類第一名林思妤〈思妤印存〉將佛像與山水圖像融合，構築個人精神符號；立體創作類的第一名葉佳寧〈Non space〉以懸吊結構探討女性勞動與負空間；青春組水墨類第一名丁品云〈被遺忘的時間〉及書法類第一名蔡善宇〈寄正仲〉則以拼合構圖與行草筆法展現新世代創意。