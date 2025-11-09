傳統與創新完美交織 竹工藝創作研習班 成果亮眼

竹山鎮公所續辦「竹工藝創作研習班」課程。



（圖：竹山鎮公所提供）

（圖：竹山鎮公所提供）

為延續竹山深厚的竹藝文化脈絡並推動在地工藝創新，竹山鎮公所於本年度續辦「竹工藝創作研習班」課程，以「竹燈籠與時尚皮革工藝」為主軸，邀集竹藝與設計領域的專業講師群，共同帶領學員以現代美學詮釋傳統工藝之美。研習成果將結合一一五年竹山竹藝燈會展出，展現竹山工藝的多元面貌與創作能量。

本屆課程內容分為「竹編技藝進階課程」與「創意美學應用課程」兩部分，由竹山在地資深竹工藝師邱錦緞老師教授竹編進階技法，並邀請Coblank品牌負責人商峻愷老師引導學員融合皮革元素，創作兼具實用與美感的「竹編時尚皮革包」。

參與本次研習學員將親手製作一件竹燈作品，作為一一五年竹藝燈會展出燈座之一，另完成二十件創意竹編美學作品，後續將移展至竹文化園區展示，讓竹藝成果持續被看見。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山素有「竹藝之鄉」美譽，此次研習不僅延續傳統竹編技藝，更融入現代設計概念，期望讓竹山的文化能量走出地方、走向國際。竹山鎮公所也規劃以本次燈會作品參加倫敦設計獎「概念設計︱展覽活動」類別，透過國際舞台展現竹山竹藝的獨特美學與創新精神。

一一五年竹藝燈會期間，也歡迎各界蒞臨欣賞學員作品，感受竹山工藝的創新風華，見證傳統工藝與當代設計的完美交融。