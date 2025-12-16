傳統舞台迎轉折！百老匯轉型求生 AI重讀再現莫里哀

圖／達志影像美聯社

紐約百老匯正陷於成本高漲的財務寒冬，多數新劇難以回本，促使許多創作者轉向沉浸式演出尋求商業新機。與此同時，歐洲的戲劇界人士也與AI藝術家攜手，啟動「機械降神莫里哀」計畫，利用人工智慧模擬十七世紀戲劇大師莫里哀的創作風格，成功製作出新劇。這場跨越國界、融合科技與古典的創新浪潮，正為全球舞台藝術探索大膽且永續的未來。

紐約夜晚的街頭霓虹閃爍，閃亮的劇院招牌吸引著人潮，這條被譽為全球戲劇聖地的「大白路」百老匯大道，曾孕育無數經典，也照亮了紐約的文化榮光。但如今，高昂的製作成本讓許多大製作陷入赤字，舞台上的光芒背後隱藏著前所未有的財務寒冬。

百老匯聯盟主席 拉克斯：「疫情之後，經營變得更加艱難，我們也承受著跟其他行業一樣的成本壓力。」

儘管百老匯的總票房依然亮眼，但上個演出季開幕的音樂劇幾乎沒有一部能回本，這種差距讓創作者和投資人承受雙重壓力，既要維持舞台水準，又要面對沉重的財務挑戰。

投資人 詹姆斯．L．沃克二世：「明明是一部票房將近一億美元的戲劇，結果卻無法讓我們回本，這真的讓人很難以理解。」

面對傳統模式難以為繼的困境，百老匯的創作者與製作人開始探索新的可能性。他們將目光投向外百老匯，利用這個小型創意戲劇場域進行更具彈性的創作。一些經典劇目也在此被改編為沉浸、互動式演出，讓觀眾不只是坐在座位上觀看，而是親身融入故事之中。透過這樣創新的舞台形式，希望能重新吸引觀眾目光。

舞台劇製作人 韋納：「我們把百老匯的所有元素都搬上舞台，而且還加入更多不同於以往的東西。」

而正當美國百老匯尋求新的舞台形式時，創新浪潮也出現在巴黎的古老劇院裡，戲劇學者攜手AI藝術家，重新演繹十七世紀戲劇大師莫里哀的作品。他們啟動了名為「機械降神莫里哀」的計畫，利用人工智慧模型模擬莫里哀的創作風格，試圖完成一部他生前未曾寫就的劇本，帶領觀眾穿越時空，感受歷史與現代在舞台上交融的奇妙氛圍。

AI藝術家 杜普雷：「我們希望讓莫里哀的文化遺產重新活起來，也希望把這份法國珍貴的文化傳達給觀眾，特別是年輕一代。並且，這個計畫還結合了教育功能，把人工智慧和莫里哀的作品融合在一起，非常有趣。」

莫里哀集劇作家、詩人、演員於一身，是法國芭蕾舞喜劇的創始人，受到法王路易十四賞識，入宮組王室劇團。創作有《偽君子》、《吝嗇鬼》、《太太學堂》、《唐璜》等近30部作品。

AI藝術家 杜普雷：「我們想著，不如試著用現有的人工智慧技術，重現看看莫里哀的創作過程，在畫面、文字和音樂上都做嘗試。而在看到第一個成果時，我們都驚訝不已，覺得這個題材非常有趣，於是就決定投入其中。」

團隊使用法國開發的AI系統，學習莫里哀的所有作品與相關資料，生成多版劇本後，再經過反覆修改，最終完成既符合歷史又具現代感的全新劇作。研究人員更藉此深入理解莫里哀的創作細節，發現到過去未曾注意的小巧思，讓古典智慧在幾百年後的今日再次閃耀。

索邦大學莫里哀劇院服裝設計師 德斯努斯：「我對這個計畫特別感興趣的原因是，它讓我能研究一些過去無法觸及的題材，因為那些資料早已失傳。」

索邦大學莫里哀劇院負責人 布法德：「利用人工智慧，我們可以保持一定的中立性，也就是說，我們不能操控它去做特定的事。我們不會寫任何文字，只會指出哪裡不對，當結果不符合要求時，我們就告訴它不行。」

這種跨越時空的AI協作不僅帶來全新的作品，也提供研究人員一個有別於以往的觀察視角，揭示古典與現代科技在舞台上交會的可能性，並讓觀眾從中感受到戲劇無限的魅力與力量。

