傳統藝術接班人結業 李遠期許將臺灣文化帶到世界

「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」結業藝生合影。(文化部提供)

文化部所屬國立傳統藝術中心自108年起辦理「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」，協助民間團隊培育新一代接班人，第四屆共6名習藝生完成4年計畫培訓成為結業習藝生，文化部部長李遠期勉年輕習藝生，未來能替臺灣將傳統藝術持續傳承，並將臺灣文化帶到世界。

第四屆結業習藝生授證暨謝師典禮上，習藝生展現所學成果，贏得滿堂彩，本次結業的6名習藝生，分別師承「北管音樂」保存者邱火榮、重要傳統表演藝術「歌仔戲」保存者廖瓊枝、當代傳奇劇場藝術總監吳興國及唐美雲歌仔戲團團長唐美雲，以長達4年的時間，駐團學習。

文化部長李遠表示，4年的駐團演訓除了學習技術以外，最重要的是藉由進入劇團，真正體驗劇團工作的每個過程，他認為，現在的傳統藝術工作者比過去幸福，因為自從成立傳統藝術中心以後，政府展開一連串保存及傳承計畫，如在「傳統藝術接班人─駐團演訓」作為長期培育人才的計畫外，傳藝中心也推動包含「青年團員入團輔導計畫」以3年的薪資補助，協助青年團員接軌正式演出等。

對於傳統藝術政策，李遠表示，他有3個想法，首先是「向下扎根」，持續支持及推出如「校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」、「兒童戲曲劇團扶植計畫」、「兒童布袋戲劇本創作徵選」等兒童戲曲計畫；再者傳統藝術必須實驗創新，才能與現代社會接軌；同時，他也認為傳統藝術是最能代表臺灣，最容易讓世界了解臺灣的表演藝術形式，因此文化部也持續支持傳統藝術各項國際交流計畫。李遠部長除了恭喜年輕的習藝生順利結業外，也勉勵他們未來能替臺灣將傳統藝術持續傳承，並且帶著臺灣的文化走遍全世界，同時也能享受這個工作。

傳藝中心表示，「駐團演訓計畫」自108年推動至今，協助包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇、說唱曲藝等5個劇種培育人才，在嚴格的篩選與扎實的培訓下，計149名青年戲曲人才參與計畫，培育了46名結業習藝生。本屆結業的習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等劇種，分別是當代傳奇劇場武生李軒綸；薪傳歌仔戲劇團的小生吳妍菲與鄭力榮；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁及臺北木偶劇團的林宸弘與劉士聞。

典禮最後由習藝生們向劇團師長行謝師禮，真摯表達對老師們誨人不倦的感謝，並由文化部長李遠頒發結業證書給每位習藝生，肯定他們學藝不懈的堅持。