傳統藝術結合現代議題 布袋戲校園巡演

以傳統技藝宣導「反詐騙、反毒品、反霸凌」，財團法人東海岸文教基金會11月10日至12日，將前往花蓮市六所國中小，舉辦「第九屆東海岸布袋戲巴士—《西遊記之智鬥金銀角》」校園巡演，讓學生從經典故事中，學習自我保護與正確價值觀。

基金會董事長沈廷憲表示，傳統藝術不該被塵封在博物館裡，而應該走進孩子們的生活中。這次將《西遊記》中孫悟空智鬥金角、銀角大王的故事，改編成現代校園情境，當孫悟空面對的不再是傳統的妖怪，而是化身為毒品的誘惑、霸凌的威脅和詐騙的陷阱時，孩子們能夠更直觀地理解這些議題。



校園巡演除了戲劇，還加入「欣賞入門」，簡介布袋戲的歷史與角色特色，讓學子對傳統藝術有基本認識，最後還有「互動體驗」，開放學生親自操作戲偶，學習基本的操偶技巧，同時也能體驗傳統後場音樂，深刻體會「三分前場，七分後場」的劇團精神。

