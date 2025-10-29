傳統購物注意了 生成式AI詮釋消費新定義
【記者柯安聰台北報導】進入年底消費旺季，除了消費產業再度受到矚目，AI也將替消費帶來新定義！人工智能代理有望徹底改變消費者購物體驗，玉山投信指出，目前已有與AI合作的消費模式，不僅能簡化搜尋過程，還能達到個性化消費、改變整體購買流程與習慣，ARK預測，到2030年，人工智能代理有望促成全球近9兆美元的線上消費，未來結合AI的龐大商機將顛覆全球既有的消費習慣。
PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，OpenAI在今年4月底宣布正式進軍電商市場，全面更新ChatGPT Search功能，正式跨入線上購物領域，直接挑戰Google與Amazon，使用者只需要在ChatGPT輸入商品，ChatGPT就會顯示推薦商品、圖片、評論與購買連結，新功能有望重塑全球電商版圖。OpenAI表示，希望讓購物變得更簡單，並且在ChatGPT中更快搜尋、比較和購買商品。
常李奕翰指出，到了9月底，ChatGPT購物功能再度擴大，OpenAI宣布與Etsy和Shopify合作，美國消費者可以直接在ChatGPT對話中購買Etsy賣家的單件商品，ChatGPT用戶無需離開聊天界面即可完成購物。另外，超過一百萬Shopify商家包括Glossier和SKIMS等知名品牌，也即將加入該平台。
常李奕翰分析，目前ChatGPT擁有約 7 億的週活用戶，每週產生約7560萬條與商品相關的對話，相當於年均接收近40億次商品查詢的超級市場，對賣家而言，這不只是全新的銷售入口，更是一種全新的商品發現邏輯；預期在這樣的龐大規模下，未來要實現數十億美元級的成交總額，將只剩下時間問題。
從基本面來看，常李奕翰指出，美國總經弱中透強，經濟成長趨勢維持且物價可控，有利於整體消費表現，且進入第4季消費旺季，包括感恩節、黑色星期五、網購星期一、聖誕節、新年假期等，都將成為消費產業的重點，根據Adobe Analytics預估，今年11月至年底的年終檔期期間，美國消費者的電商支出將比去年同期成長5.3%至2534億美元。
常李奕翰建議，若要掌握年底消費旺季行情，建議非核心消費、必須消費、通訊服務等新舊商機同時布局，並優先聚焦美國市場的消費潛力、成熟國家的創新商業模式等為布局首選，搭上能持續受惠於長期結構性消費趨勢的大型龍頭企業。（自立電子報2025/10/29）
