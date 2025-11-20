南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

傳統配菜豆棗你一定吃過，不少人吃稀飯都一定會加這一樣東西，但你知道這個食物，它其實來自台灣嗎？就有網紅菜販認為，這東西根本是可以申請非物質文化遺產的存在，位在屏東，有一間老字號品牌，販售豆棗、麵筋和紅豆絲等產品，傳承到第四代，業者說豆棗，不只可以配稀飯，現在還很多人直接當零食。

傳統配菜"豆棗"源自台灣 吃法多樣還能當零食

豆棗是傳統配菜，也能當零食吃。（圖／民視新聞）橘紅色長條狀的豆棗，表面油潤又帶點光亮，色澤相當誘人，吃起來甜甜的，大人小孩都超愛。聲源：記者：「這個好吃齁。」傳統配菜豆棗，你一定吃過，早餐自助吧多種配菜，一字排開總少不了豆棗的身影，尤其加在稀飯中，超級絕配，也讓很多人覺得這是下飯神配菜。民眾：「這個甜甜鹹鹹的很下飯，可以多吃一碗粥。」但你知道嗎？這經典配菜豆棗，其實來自台灣，擁有七萬多粉絲的網紅菜販，就覺得這根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊，尤其當過兵的男生，都知道這是標準配菜，簡直是掃飯神器。民眾：「媽媽都會煮粥，阿嬤啊阿公阿嬤都喜歡吃粥啊，就會配這個。」民眾：「我從小就吃過，而且我很常去飯店還是哪裡就會吃到耶。」

廣告 廣告

傳統配菜"豆棗"源自台灣 吃法多樣還能當零食

豆棗甜甜鹹鹹，大人小孩都超喜歡。（圖／民視新聞）實際來到屏東，看看這歷史悠久，經營長達60年的知名老店，目前到了第四代，有豆棗、麵筋和紅豆絲等等產品，許多老顧客，來買一次都是好幾包，尤其豆棗超級熱銷，業者也希望把產品發揚光大到國外。豆棗業者：「那辣味的話適合年輕人吃，原味的話長輩很喜歡吃，那還有海苔口味，海苔口味是想說，小朋友配飯配稀飯都很適合。」豆棗的台語叫豆支，多數人都是配稀飯吃，不過業者就說，其實豆棗，吃法多樣，可以當作滷味、泡麵的小菜，或包飯糰，甚至還有人會直接當零食吃。

原文出處：傳統配菜"豆棗"源自台灣 吃法多樣還能當零食

更多民視新聞報導

賴清德大推「台日友好」水產佳餚 林佳龍震撼出手了

高雄自助餐驚爆天價！一個便當竟收500元

「1配菜」成阿兵哥下飯最愛…背後製作方法曝！

