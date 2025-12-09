傳統針灸再進化！雷射針灸無痛解不適 怕針族也能安心治療

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名長期飽受頑固性三叉神經痛折磨、對藥物反應不佳的患者，常出現左側顏面肌肉劇烈抽搐與陣發性刺痛，嚴重時波及對側臉部，甚至影響說話與進食。而過往須接受數月傳統針刺針灸方能逐步緩解，臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任陳重嘉分享，現經「雷射針灸」後，疼痛得以即時紓解，療效可維持2至3週，回診頻率明顯降低。

雷射針灸無痛、無侵入 治療接受度大幅提升

陳重嘉主任指出，此療法特別適合怕針族群、高齡者或體質敏感者，翻轉社會對傳統針灸「扎針會痛」的刻板印象。

陳重嘉主任進一步補充，雷射針灸的導入，象徵中醫治療走向結合科技、降低負擔的友善醫療模式；期盼讓更多因畏懼針刺而卻步的患者，能安心接受中醫診療，提升就醫意願與健康品質。許多初次體驗者驚訝於療程的舒適無痛感，部分高齡患者也直呼「終於不用怕被針扎了」。

中醫結合科技新選擇 盼拓展多病症應用

臨床觀察顯示，肩頸痠痛、焦慮緊繃等常見症狀在持續治療後普遍改善。陳重嘉主任表示，將持續拓展雷射針灸在其他病症與多元族群之應用，期待有朝一日能打造「智慧科技結合中醫」的整合健康新典範。

