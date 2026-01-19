傳統電鍋比電子鍋貴？網曝「1關鍵原因」：一鍋用三代

生活中心／張尚辰報導

許多網友表示，傳統電鍋非常耐用。（示意圖／資料照）

電鍋是不少家庭必備的家電之一，隨著科技發展，電子鍋逐漸成為市場主流。不過，近日有網友發現，賣場架上傳統電鍋的售價竟高於電子鍋，讓他感到相當疑惑。貼文發出後，引發網友熱烈討論。

該名網友昨（18）日在Threads發文並貼出照片指出，賣場中一款傳統電鍋標價3190元，而電子鍋僅售2088元，兩者相差1102元，讓他忍不住發問，「傳統電鍋為何比電子電鍋還貴？」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，認為傳統電鍋價格較高，與其耐用度密切相關，「一鍋用三代，人走鍋還在」、「這輩子大概只能賺這一次」、「家裡那台用了四、五十年，只有指示燈壞掉，煮飯、燉滷、煮湯都沒問題」、「因為傳統電鍋可以用個20年以上」。

也有內行人進一步分析價格差異原因，指出照片中的傳統電鍋屬於「內外全不鏽鋼」款式，製作成本較高，「如果是鋁製電鍋，價格其實便宜很多」、「早期電鍋較便宜是因為外鍋多為鋁製，但現代消費者更重視食安，全不鏽鋼成本高」。

