傳統電鍋、電子鍋差價破千！內行揭「材質差異」：一鍋用三代

大同電鍋向來以耐用、操作簡單著稱，是不少台灣家庭必備的經典家電。近日有網友在逛賣場時發現，同樣是大同品牌，傳統電鍋售價竟高於電子鍋，兩者價差超過1000元，讓他忍不住在社群平台發問背後原因，引發網友熱烈討論。

原PO在Threads貼出照片並發文表示，賣場中同樣是大同牌子、10人份飯量的電鍋，傳統款售價為3190元，而技術更先進的微電腦電子鍋則只要2088元，兩者價差達1102元，讓他困惑表示，「不懂就問脆，傳統電鍋為何比電子電鍋還貴？？」

貼文曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言，「一鍋用三代，人走鍋還在」、「家裡大同電鍋用超過45年或50年了，目前只有燈故障。煮飯，燉，滷，煮湯還是啵棒的」、「因為大同電鍋本身是傳奇，你不是買一個電鍋，你是買一個台灣人的共同回憶，附帶煮飯的功能」、「電子容易壞，傳統機械式耐操壽命長」、「理性：單一按鍵全功能；感性：祖傳三代的溫馨」。

傳統電鍋目前多採用內外鍋皆為不鏽鋼材質。（示意圖／pixabay）

此外，也有網友表示，「因為大同電鍋不會壞，我們的產品設計老師說『這是最失敗的設計（讚美的意思）』。人家電器三五年就差不多壞的要換新，偏偏設計一個可以用超過30年的產品，平均一年才花100元」、「大概因為這輩子只能賺這次了」。

另外也有熟悉家電的網友出面分析價格差異的原因，認為關鍵在於材質，「因為傳統的是不鏽鋼，電子鍋是塑膠，之前去大同門市問的，論壽命，傳統電鍋真的很扛」、「傳統電鍋目前多採用內外鍋皆為不鏽鋼材質，成本本來就比鋁製或大量塑膠結構的電子鍋高，因此價格自然反映在售價上」、「你這款內外鍋全不鏽鋼，一定是貴點，內外鍋全鋁的就沒那麼貴，鋁沒有不好，就看個人需求」。

