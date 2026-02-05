傳統、微創植牙怎麼選？牙醫師解析評估與照護重點

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】口腔健康與身心健康息息相關，不僅長者需維持良好牙齒狀況，兒童、青少年與中壯年族群也應建立正確的牙齒保健觀念，才能奠定良好的健康基礎，降低日後口腔疾病風險。

近年來，「微創植牙」成為牙科治療中的關鍵技術之一。它與傳統植牙到底有何不同？是不是每個缺牙患者都可選擇微創植牙？專業牙醫師表示，選擇最合適的植牙方式，應建立在全面評估與個別條件的基礎上，並強調「術前規劃」與「術後照護」同等重要。

微創與傳統植牙方式的不同

傳統植牙手術通常需翻開牙齦、完整暴露齒槽骨後再植入植體，手術視野清楚但侵入性較高，術後可能伴隨較明顯的腫脹與出血，恢復期依個人體質與治療複雜度有所不同。

微創植牙則結合數位牙科科技，透過術前影像規劃與導引系統，在牙齦上開小孔進行植入，減少組織損傷。因創口較小、手術方式不同，部分患者術後感受與恢復情形可能有所差異，實際狀況仍需視個人體質與治療條件而定。

植牙選擇應依照個人條件評估

專業牙醫師劉子瑄表示，是否適合微創植牙須由專業醫師評估，包括患者的牙骨密度、牙周健康、缺牙位置，以及是否有慢性病史（如糖尿病、心血管疾病等）等因素都需納入考量。

▲植牙術後有一些能減少不適的輔助療法，例如冷雷射或高壓氧等，仍需視個別情況不同，由專科醫師評估後使用。（圖／牙醫診所提供）

若骨量充足、口腔健康狀況良好，較適合進行微創植牙；但若骨質條件不佳、有補骨需求，傳統手術方式可能更安全。劉子瑄醫師強調，患者在療程前務必與主治醫師充分溝通，不宜盲目追求「微創」或「快速」，選擇最合適的方案才是保障安全的關鍵。

關於植牙流程與術後照護須知

微創植牙技術已逐步在台灣臨床使用多年，且結合多項數位影像與術前規劃工具，協助醫師進行評估與手術安排。實際治療方式會依個案條件進行規劃，包含麻醉方式、植體放置及必要的術後照護安排，皆需由醫師評估決定。

植體植入後需等待與顎骨自然結合，除了基本的口腔照護之外，也有一些可作為術後照護輔助參考的方式，例如冷雷射或高壓氧等，但仍需視個別情況的不同，由專科醫師評估後再決定使用。當人工牙根與骨整合完成，再安裝支台體與牙冠，即可恢復正常咀嚼功能。整體療程時間會因個人口腔條件與治療規劃而有所不同。

另外，術後24-48小時避免激烈運動，初期飲食要以柔軟、易嚼的食物為主，避免刺激性或過硬、過熱的食物，恢復期也應要有充足睡眠，這些都是要注意的。

劉子瑄醫師指出，植牙的成功不僅仰賴醫師的專業技術，患者配合度也是關鍵。良好的骨質結構與穩定的口腔衛生習慣，對於手術成果有正面幫助。術後應定期回診，並維持正確清潔方式，才能延長植體使用年限、提高生活品質。

本篇內容為一般性醫療衛教資訊，實際治療方式及適用條件需依照個人狀況，由專業醫師評估為準。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67597

