傳統DRAM供給吃緊 南亞科第三季市占率提升

[NOWnews今日新聞] 研調機構Counterpoint Research公布第3季記憶體市場報告，在主要供應商縮減傳統DRAM供給，加上出貨量與價格同步走揚的帶動下，全球DRAM市場規模第3季較第2季成長26%。台廠南亞科受惠傳統DRAM供給轉趨吃緊，市占率由第2季的1%提升至2%。

就整體DRAM版圖來看，SK海力士已連續第3季坐穩市占第一，但第3季市占率較第2季下滑4個百分點至34%。三星電子則因HBM3E表現強勁，帶動第3季DRAM市占率季增1個百分點至33%，緊追海力士。

若聚焦高頻寬記憶體（HBM）市場，SK海力士仍以57%市占率維持龍頭地位，但較第2季的64%有所下滑；三星電子市占率則從15%攀升至22%，一舉超越美光的21%，排名躍升至第二。

報告並提到，DRAM供需變化節奏加快，即便SK海力士、三星與美光仍掌握高市占率，市場需求依舊難以完全被滿足。

