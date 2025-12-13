傳綠拋用柯建銘換綠白合 鄭麗文酸：換掉賴清德在野團結，你們換嗎？

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨靠著人數優勢，在立法院通過多項法案，並聯手封殺行政院覆議案，以及執政黨多項法案。傳出綠營高層出手，私下和民眾黨表達，願意以換掉立法院黨團總召柯建銘作為條件，重啟綠白互動。對此，國民黨主席鄭麗文今（13）日大酸，如果真的這麼在乎在野黨，換掉總統賴清德可以換來在野黨的團結，「你們也要換嗎？」

《ETtoday》報導指，面對朝小野大的局勢，有綠營高層向民眾黨表達，願意以換掉柯建銘作為條件，希望重啟兩黨之間互動。不過，民眾黨主席黃國昌以及民進黨立委吳思瑤今都否認此事。

而鄭麗文今天到雲林出席黨慶，接受媒體聯訪時被問到此事，她稱，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭、人事更迭，為什麼要把在野黨扯下水呢？鄭麗文大酸，很簡單，如果真的這麼在乎在野黨，「如果換掉賴清德總統可以換來在野黨的團結，你們也要換嗎？」

鄭麗文稱，其實也不用講這麼複雜，民進黨兩個神主牌就是讓台灣沒有活路，破壞台灣未來最大的絆腳石，一個是台獨黨綱，一個是反核條款，如果民進黨願意下架這兩個神主牌，「我們額手稱慶，所有在野黨都願意共同團結、共商國是」。

「不需要見縫插針、挑撥離間、製造假議題」，鄭麗文批評，民進黨應該審視錯誤的國家戰略、錯誤的國家政策，而不是把內部人事派系鬥爭轉嫁給在野黨。

