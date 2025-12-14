傳綠拍板財劃法不副署、不公布 白委怒轟賴清德搞帝制

外傳府院高層拍板，對於《財劃法》採「不副署、不公布」，民眾黨主席黃國昌14日痛批，賴清德總統與行政院長卓榮泰將成憲政史上最大罪人。（袁茵攝）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，《自由時報》14日報導，府院高層已拍板「不副署、不公布」，賴清德總統與行政院長卓榮泰將於15日對外說明，且12日立院三讀的停砍年改也朝「不副署、不公布」規劃。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，並在中華民國憲政史上留下永遠沒辦法被抹去的烙印，民進黨政府乾脆直接宣布，中華民國從賴清德登記後自此走上帝制，行政權獨大。

廣告 廣告

黃國昌14日上午與新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、有意參選新北市第5選區（板橋）市議員的國際部主任林子宇召開記者會，說明將於12月27日在新莊洪匯廣場舉辦活動規劃，並於會後接受媒體訪問。

關於賴清德邀卓榮泰、韓國瑜、考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘，但韓婉拒，而前立法院長王金平認為可以茶敘，但不能參與任何決議？黃國昌表示，台灣是一個自由的國家，在這個自由國家當中，不管是公眾或非公眾人物要跟誰喝茶，都是每個人選擇的自由，不做太多評論跟干涉。

黃國昌提及，但現在台灣最重要問題是，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說「不執行」，天底下沒這麼荒謬的事情，相信曾當過立法院大家長的王金平也沒辦法認同，也更相信韓國瑜無法認同，「如果國會三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行與不執行，台灣民主憲政徹底崩壞，台灣法治國原則倒地不起，以後怎麼抬頭挺胸告訴世界的友人，台灣是一個民主國家？」不管是三權或五權分立，沒有任何一套民主憲政理論給行政權這麼大權力，可自我決定執行與否。

黃國昌指出，至於賴清德不願意承認歷史責任跟歷史罵名，打算把責任推給不曉得何時會下台的卓榮泰扛，認為行政院長不副署就沒事，「我不曉得到底是誰出這種餿主意？」行政院長副署制度，是本來中華民國《憲法》本文下去制衡總統權力，因為以前行政院長要經立院通過，這是總統與行政院長彼此間制衡權力，如今行政院長不用得到國會同意，性質上由總統任命即可，「總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話？」

黃國昌批評，這關係到賴清德想獨裁專制當皇帝，但又不想背責任，所以把鍋丟給一個不知道何時下台的卓榮泰，並讓卓不副署，「民進黨玩政治玩到連民主憲政基本原理都不顧了！」行政院對立院三讀通過法律若不認同，就只有「提覆議」這條路，拜託賴清德、卓榮泰回去看憲法增修條文，當覆議被否決並維持原決議後，行政院長就必須接受，並非有權力可選用不副署方式對抗。

黃國昌痛批，若行政院長有權力用不副署對抗國會，那何必提覆議？覆議制度跟權力監督制衡都可以廢了，「民進黨政府直接宣布，中華民國從賴清德登基後自此走上帝制，行政權獨大，國會三讀通過的法律，賴清德想執行就執行、不想執行可以不執行，這是哪門子民主憲政？」

媒體追問，《自由時報》14日報導指，府院高層拍板針對《財劃法》採「不副署、不公布」，且停砍年改法案也朝此規劃，成為憲政首例？黃國昌強調，這就是明明白白的在踐踏民主憲政、搞專制獨裁，「這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人 ！」且賴卓將在中華民國憲政史上留下永遠沒辦法被抹去的烙印。

黃國昌喊話，請賴清德、卓榮泰三思，做這件事情非常嚴重，台灣曾號稱是亞洲最民主的國家，是華人民主的驕傲跟典範，如今就要被賴卓一起摧毀了，「總統說了算、行政院長說了算，這絕對不是民主憲政，這是專制獨裁」。

【看原文連結】