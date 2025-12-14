傳綠推老將 迎戰陳特凱

雲林縣土庫鎮長陳特凱（前）尋求連任，綠營則傳出將徵召老將應戰。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮長選舉，藍營現任鎮長陳特凱尋求連任，其3年多來施政獲肯定，外界看好；外傳縣議員王鈺齊有意投入鎮長選戰，不過，王表示無此規畫。綠營至今尚無人表態，但配合明年縣市長選舉，預料還是會推出人選參戰，目前傳出前土庫鎮長張榮麗、前雲林縣工策會總幹事黃財福都是可能人選。

陳特凱為國民黨員，本屆以無黨籍身分參選土庫鎮長，擊敗民進黨尋求連任的張榮麗。陳出身土庫鎮農會系統，對於農民的需求非常了解，上任後全力爭取農民權益，同時積極發展觀光產業、推動藝文活動、爭取地方建設，大獲好評，不少選民都希望陳能連任，陳也表態將繼續爭取為大家服務的機會。

張榮麗是首位民進黨籍土庫鎮長，本屆敗給陳特凱，外界認為綠營為拿回土庫鎮執政權，不排除再推張回鍋參選。另外，張的丈夫黃財福曾參選過土庫鎮長，以100餘票些微差距落敗，且擔任過雲林縣工策會總幹事、雲林縣政府行政處長、雲林肉品市場總經理，歷練豐富，也是可能人選。

外傳出身土庫鎮的縣議員王鈺齊可能投入鎮長選戰，王直言「沒有這個想法」，不知地方為何繪聲繪影，目前全力尋求連任縣議員，繼續為地方服務。陳特凱鎮長與縣政府互動良好，為土庫地區爭取很多建設，大家有目共睹，她也支持陳鎮長連任。

政壇人士分析，民進黨已確定由立委劉建國參選雲林縣長，為凝聚支持者向心力，各鄉鎮應都會推出人選參戰，土庫鎮也不例外，目前傾向推派老將張榮麗、黃財福，不過距明年選舉尚有近1年時間，是否會有新人出線，還有待觀察。