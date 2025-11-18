傳綠明拍板劉建國選雲林、陳品安選苗栗 藍青年：她誰？

傳綠營2026佈局將拍板綠委劉建國(左)選雲林縣長，縣議員陳品安(右)選苗栗縣長。（合成圖／黃世麒、巫靜婷攝）

民進黨佈局2026地方選戰，中執會10月底提名台東縣陳瑩、宜蘭縣林國漳、嘉義市王美惠、台中市何欣純。蘇巧慧本月初獲徵召選新北。傳綠營將拍板綠委劉建國選雲林，縣議員陳品安選苗栗。傳陳品安已加入民進黨一陣子，並與新潮流合作，網友直呼又是「信賴台灣」。

藍營青年軍賴苡任今(18日)在臉書發文爆料「微內幕」：聽說明天民進黨會拍板！雲林劉建國，苗栗陳品安。

賴苡任直呼：「重點是，誰是陳品安？恕我孤陋寡聞、才疏學淺。」

據了解，陳品安為民進黨苗栗縣議員（原為無黨籍），律師出身，台大財金系畢業後，取得科際整合法律學研究所碩士學位。陳品安2013年曾投入「苑裡反瘋車運動」，以義務律師身分協助鄉親訴訟，開始投入公共事務。2018年，陳品安首次參選苗栗縣第3選區（通霄鎮、苑裡鎮）議員即當選。2022年，陳品安以選區最高票連任縣議員，選舉期間也曾兼任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競總發言人。

根據《太報》16日報導指出，知情人士透露，陳品安已加入民進黨一陣子，並與新潮流有合作關係，此次也獲得選對會跨派系支持參選2026苗栗縣長。選對會成員認為，陳品安基層實力堅強，對地方紮根夠久，有勇氣及意願挑戰艱困選區，非常難得。

賴苡任發文下網友留言「關鍵字：台北律師公會」、「可能弄個聲量2年後選立委」、「只期待台北沈伯洋，桃園王義川出來選，兩張王牌出來就能帶動全台士氣拿下勝利」、「反正誰去苗栗都是當砲灰而已，知名度就不是那麼重要了」、「賴皇的人哈哈」、「我苗栗人，真的不認識她」、「苗栗苑裡議員，苗栗海線還是有35%的水準，看得出來在佈局未來陳超明的那席次」、「劉建國，是不愛美琴的那位仁兄嗎？」

