傳綠營助推2026憲訴法公投 王鴻薇：大罷免2.0惡夢再臨

傳出綠營支持者準備推動反制藍白修法的複決公投，擬廢止《憲訴法》大法官評議人數限制及《選罷法》提案需身分證規定，民進黨團也證實將支持公民團體。對此，國民黨立委王鴻薇怒批，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，就是想走向「大罷免2.0」。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，民團與民進黨將在明（2）日首度會商公投事宜，指民進黨明年大選將「助推」憲訴法公投。對此，王鴻薇在臉書發文表示，很不幸她的預言即將成真，民進黨上週主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「輸不起大罷免2.0：大公投大成功」，而且這次民進黨不會成為主要的發動者。

廣告 廣告

王鴻薇批評，綠營在公投議題上再度展現輸不起的態度，形同複製過去的罷免操作，走向大罷免2.0；對於目前連署中的憲訴法、選罷法廢止案，民進黨更喊出「我們不會是局外人」，等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。

王鴻薇表示，今年在街頭反惡罷最常聽民眾說「罷什麼免」。（圖／報系資料照）

王鴻薇提到，今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾直言「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」她指出，那些在路邊跳舞的民進黨黨公職嘴臉，以及到處大喊自己是公民來跟民眾起衝突的罷團側翼形象深植人心，從投票結果不難發現台灣人民真的受夠了這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇直言，顯然「大罷免治百病」面對民進黨這種病入膏肓，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，被當成雜質一點一點的剔除，「永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。」

延伸閱讀

2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近

賴瑞隆成民進黨高雄唯一希望？ 柯志恩或將靠年輕人投票率翻盤

高雄市長選戰民調出爐！柯志恩大幅領先3綠委、近乎打平賴瑞隆