傳綠營基層稱花蓮初選「記名投票」 縣黨部怒駁：讓傅崐萁們得益

民進黨積極布局2026選戰，多縣市已陸續拍板人選，至於長期被「傅式王朝」統治的花蓮，則被視為艱困選區之一。不過，社群平台卻有疑似基層黨員爆料稱，花蓮初選制度採取「記名投票」，批評該作法違反民主常識，更是民主崩壞的警訊。對此，花蓮縣黨部今（28）日嚴正澄清，絕不可能採取黨員記名方式投票。

花蓮縣黨部表示，一向秉持公平、公正、公開的原則，「由選對會議決、執委會決議」辦理黨內提名相關作業，主委無法參與或影響任何相關決策。針對登記數多於提名數的選區，將依黨內機制，和參選人本人啟動協調程序。若協調無法達成共識，將依規啟動黨內初選程序，以民主方式決定提名人選，不論是否為現任民代，皆不會有特殊待遇、跳過初選程序。

對於今日疑義，花蓮縣黨部鄭重說明：黨內初選絕不可能採取黨員記名方式投票，主委亦不曾發表相關言論。參選人、黨員若有對黨內協調或提名作業有疑問，應直接向黨部、選對會詢問與查證。以錯誤資訊擅自攻擊黨內同志，除了影響黨內互信與合作，更嚴重破壞席次最大化的可能，最終得益者就是國民黨、傅崐萁們。

最後，花蓮縣黨部強調，將持續以最大的誠意與責任，團結所有理念相同、願意為花蓮努力的力量，凝聚共識、整合戰力，全力爭取2026年公職人員席次最大化，打造更進步、更公平、更有未來的花蓮。

