傳綠營曾考慮徵召戰新竹市長 上演「雙高對決」 高嘉瑜回應了

前立委高嘉瑜4日至民進黨台北市黨部領表，回鍋登記參選南港、內湖區市議員，不過也曾外傳民進黨內高層考慮讓高嘉瑜征戰新竹市長。對此，高嘉瑜4日回應，自己從未接獲任何徵詢，相信黨內會在竹市派出很好的人選。

2026新竹市長選舉，藍白已有共識推出現任市長高虹安競選連任，綠營要派誰出戰則尚未出爐，傳出綠營黨內高層曾有意在該區推出「奇兵」，考慮讓高嘉瑜征戰新竹。

對此，高嘉瑜表示，不知消息從何而來，完全沒有接到民進黨的徵詢，相信民進黨會在新竹市推出很好的人選出戰，自己則會全力為民進黨在內湖南港力拚4席全壘打。

