傳綠營最新內參民調：高雄市長選舉廝殺激烈！ 綠營4人均領先

2026年高雄市長選戰備受關注，民進黨黨內初選競爭激烈，綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺都拚盡全力爭取出線。最新民調顯示，4人與藍委柯志恩的對比民調都處於領先；黨內互比方面，邱議瑩20.1%支持度，與居次的賴瑞隆18.9%，2人在誤差範圍內，僅微幅差距1.2%。

高雄車站天棚啟用，邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆等人均出席。（圖／翻攝陳其邁臉書）

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，民進黨最新內部民調顯示，對比式民調的部分，邱議瑩以51.4%支持度領先柯志恩29.1%，未表態19.5%；許智傑48.5%領先柯志恩30%，未表態21.5%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%，未表態22.0%；林岱樺48.1%領先柯志恩25.4%，未表態26.5%。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

而在黨內「互比式民調」的部分，邱議瑩獲20.1%支持度、賴瑞隆18.9%、許智傑8.6%、林岱樺15.7%、未表態36.6%。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

調查方式以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象：調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。訪問日期：114 年 12 月 11 日至 13 日。有效樣本：總有效樣本 1,069 份。抽樣誤差：在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。

