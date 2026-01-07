傳綠營高層向賴總統力薦選台北市長 王世堅回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

綠營台北市長初選五搶一，包含已表態壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，以及民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君被點名出戰，但外傳黨內高層仍建議綠委王世堅親征。對此，王世堅今（7）日重申，他完全沒被徵詢也未接獲相關消息，黨內一定是從最優秀、最強的人選去著手勸進，「這絕對不是我」。





今日下午1時30分，民進黨召開中執會，身為中常委的王世堅親自出席，並於會前短暫接受媒體聯訪。

針對是否有被推薦競選台北市長，王世堅表示，「我完全沒接獲這樣的訊息，我認為也是不可能，因為黨內比我優秀的人太多，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，至少隨便點名就有4人比我優秀，每個黨都應讓最強的人出來，不要打輸再怪兵器不好」。

他強調，既然民進黨有這麼好的兵器，就應該把最好的拿出來，黨高層現在就應該是在研商要哪一位，「我知道絕對不是我，我對我自己很了解，謝謝有這麼多好朋友願意支持，他們對我太厚愛與抬舉」。

王世堅說，「因為每一次他們推薦我一次，我就覺得我那天就當了一日市長，當一日市長對我來說已經夠了，很榮幸了，可以在祖譜上記上一筆」。

談及是否有獲得徵詢，王世堅否認後強調，他沒有接到任何訊息，因為黨高層的作業，一定是從最優秀且強的去著手勸進，這絕對不是我，「有我會跟你們講」。





