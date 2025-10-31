傳綠營高層告誡林佳龍勿介入初選 林岱樺：尊重黨的機制

外交部長林佳龍（左）支持同屬正國會派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議。（資料照片）

外交部長林佳龍日前發文力挺同屬正國會派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議，也傳出綠營高層私下向林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。對此，林岱樺今天（31日）受訪表示，她尊重黨的機制，對於黨的初選規劃和後續進程，她都一定遵守。不過，林岱樺也希望大家不要傷害她的朋友，台灣的力量禁不起再次切割。

29日晚間，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷等人，皆發文力挺爭取高雄市長黨內初選的林岱樺，不料慘遭許多網友留言罵翻，黨內也掀起波瀾。

林岱樺上午受訪表示，希望初選回歸正向理性，她會用理念、政見、行動來證明，她是最適合的高雄市長參選人，在這場選舉當中，她主打「大改革」，就是指以民為主，市民最大，還是要回歸人民的民生、經濟、教育、社福，這個才是初選的主軸。

對於林佳龍力挺卻被網友罵翻，更傳出有黨內高層私下溝通，林岱樺說，她尊重並遵守黨的機制、初選規劃和後續進程，她可以接受任何檢驗，但請大家不要傷害她的朋友，大家都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次的被切割。另外，林佳龍支持她做司法上的努力，也應該受大眾審視，林佳龍是希望她勇敢、負責任地面對大眾檢視。

林岱樺辦公室昨天發出聲明指出遭到網軍攻擊，對此，林岱樺說明，昨天早上看到至少1700多則留言，幾乎將近100則是重複的、帳號疑似假帳號，從訊息重複性、帳號真假以及出現的密集度，她判斷有網軍出現，已收集相關事證，並向社群平台申訴，後續就讓平台去處理。

另外，時事評論員溫朗東昨晚宣布，因不滿正國會支持林岱樺，故退出派系、退出選舉，對此，林岱樺表示，這是溫朗東個人的決定。



