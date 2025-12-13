傳綠白私下以「撤換柯建銘」作為合作條件？吳思瑤：沒這回事

近期傳出綠白以「撤換柯建銘」作為綠白合作的條件，對此吳思瑤表示，完全沒聽過這回事。資料照，李政龍攝



賴清德政府上台後，面臨立法院朝小野大的局面，許多民進黨提的法案變得難以通過。近期有消息稱民進黨將撤換立法院總召柯建銘，作為與民眾黨合作的條件，而民進黨立委吳思瑤今（13）日聽到這個說法時，感到相當震驚，並直呼完全沒聽過有這回事。

吳思瑤今日接受採訪時，被問及媒體報導民進黨打算撤換柯建銘作為與民眾黨合作契機的消息時，她先是愣了一下，並表示沒有聽過撤換柯建銘跟民眾黨合作的說法，完全沒聽說，這段時間立法院在藍白多數暴力下，確實很多議案被踐踏程序正義、強行表決通過，黨團大家各盡其職，努力論述，在可以力爭的範圍裏頭持續為人民發聲。

吳思瑤強調，現在要去面對的是整個暴衝的立法院，毀憲亂政的是藍白，民進黨是團結的！民進黨也是一起並肩作戰的，不需要有任何政治化的操作，並再次提到「我完全沒有聽聞這事件。」

