傳綠評估白選新北機率不高 黃國昌不滿：輪不到民進黨來說三道四

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

平面媒體報導，民進黨內部評估，由民眾黨主席黃國昌代表藍白參選新北市長的機率不高，最後可能還是呈現「藍綠對決」的態勢。對此，黃國昌今（30）日不滿地說，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的吧，沒有評論必要。





今早9時，黃國昌在民眾黨新北市議員陳世軒的陪同下，前往新北市新店區安康路二段的公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動，發放美味健康的高麗菜給市民，並於活動前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，民進黨內部評估由您來參選新北市長的機率不高，最後還是會變成藍綠對決？對此，黃國昌表示，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的吧，民進黨大概不管是見縫插針、挑撥離間或放各式各樣的話，其實講話不負責任也不是一天兩天的事情了，根本沒什麼評論的必要。

至於未來在新北市藍白是否有合作空間，是否可能在13個議員選區都提名參選人一事，黃國昌則說，民眾黨現在在全國各個選區，只要議員的席次達到一定的席次以上，原則上一區就是會提一位。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與民進黨主席賴清德（右）。（資料照／民進黨提供）

目前新北市長的熱門人選，除了民進黨已於11月26日正式徵召的立委蘇巧慧外，另也包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷，白營部分則是黃國昌。

李四川、劉和然、洪孟楷與黃國昌（左至右）為藍白陣營新北市長熱門人選。（圖／民視新聞資料照）









