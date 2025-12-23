傳綠黨政高層與蔡宗珍溝通大罷免也踢鐵板 國民黨：行政權施壓司法權鐵證

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍。資料照



記者周志豪／台北報導

5位大法官宣告憲法訴訟法修法違憲，蔡宗珍等3位大法官認為判決無效，傳民進黨黨政高層之前與蔡等人溝通大罷免攻防也踢鐵板。國民黨晚間表示，此傳聞屬實，這正是以行政權施壓司法權、賴政府不法關說鐵證。

國民黨質疑，總統賴清德曾說大罷免是「公民自主發起」，結果被立院民進黨團總召柯建銘打臉，表示大罷免是「謀定而後動」，每週都跟賴開會，爆賴主導大罷免，如今傳府院要跟大法官「溝通」，難道也是賴下令施壓？

廣告 廣告

國民黨表示，如今蔡宗珍等3名大法官選擇恪遵法治，反對5位大法官在不足法定人數下的「違法判決」，民進黨立刻發動側翼攻擊、圍剿，再度印證「只要不合黨意，自己人立刻變敵人」。

國民黨認為，賴清德違背憲政框架，拒絕副署、公布三讀通過法案，又動用大法官封殺立法權，還主導大惡罷、涉施壓大法官，已成為民主吞噬者，親手扼殺我國法治，國民黨會全力以赴彈劾總統。

更多太報報導

5大法官稱憲訴法修法違憲 趙少康：行政院、總統府、司法院圍攻、架空立院

再批5大法官「違法裁判」 藍委：成台灣納粹化、民主崩壞幫兇

5大法官就決定憲訴法修法違憲 國民黨：「五恥」大法官違法開庭