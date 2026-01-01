傳網大古山跨年接駁丟包民眾 桃市府澄清並非主辦 籲民進黨議員勿帶風向





有民在網上留言表示，「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上」，桃園市政府新聞處長羅楚東1日晚間表示，該跨年活動由「大古山休閒農業區發展協會」主辦，接駁車運行由主辦單位與客運業者協調安排，該協會已對外發出聲明，說明接駁車提前結束服務的原因。

羅楚東指出，對於主辦單位在未確認現場已無民眾就提早結束接駁車服務，主辦單位有責任對因此受到影響的民眾清楚說明。該協會歷年皆舉辦大古山跨年活動，市府也將會要求其檢討相關環節，避免類似情況再發生。

羅楚東也強調，對於民進黨議員在未經查證的情況下，即見獵心喜在網路發文帶風向歸咎市府，特定媒體甚至在沒有跟市府求證，就以「張善政出大包」為題報導，以偏頗角度誤導外界、攻擊市府，令人相當遺憾。

