傳罷免期間「府院找大法官溝通」 黃國昌批關說司法：把老百姓當賤民

5位大法官宣告《憲法訴訟法（憲訴法）》違憲，《上報》報導披露，大罷免時，府院曾請黨政高層與大法官蔡宗珍溝通，但踢鐵板。對此，民眾黨主席黃國昌批評，現在連大法官都可以找人「溝通」，這不是關說什麼是關說？黃國昌質疑，府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

黃國昌表示，上周五（19日）憲法法庭透過非法組織，由5位「司法獨夫」作出無效判決，其中蔡彩貞還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。黃國昌指出，總統賴清德早已違反《憲訴法》需要2個月內提出大法官人選名單的規定，但他沒有補提名的動機，狠酸「未來只要這5位沒有基本道德的司法獨夫繼續硬幹就好、5隻聽話鷹犬繼續幹下去就好」。

民眾黨主席黃國昌至台北地檢署告發府院高層涉嫌不法關說。（黃國昌辦公室提供）

黃國昌強調，去年年底立院三讀《財政收支劃分法（財劃法）》，行政院今年1月提出覆議被否決，5位綠色司法獨夫拖了一年突然跳出來說違憲，這幾個月是都在領乾薪嗎？昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法。黃國昌直言，憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拼命攻擊蔡宗珍等3位大法官，抹到得意忘形不小心洩漏真相，竟在報導中寫到「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板」。黃國昌提問，總統府、行政院，是誰找誰去跟蔡宗珍溝通？執政黨大剌剌關說司法，還毫不避諱寫出來。

黃國昌指出，當初前法務部長邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有《不法關說罪》，因此邱太三才能辭職下台就脫身；但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，2023年7月16日，許多公民齊聚凱道吶喊「司法正義」，今年由民眾黨團主導的《不法關說罪》修法也在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。

黃國昌直言，「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」黃國昌呼籲，蔡宗珍大法官應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說，「而北檢也別跪那麼快，最起碼先請蔡宗珍說明」。

